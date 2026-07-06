不顧女童哭喊媽媽...幼兒園長之子毛畯珅猥褻偷拍 累計要賠3405萬元

台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅性侵猥褻6名女童已判刑28年8月徒刑定讞，另被查出40名女童部分，二審加重改依544罪、累計刑度達2878年4月，可上訴。民事部分，10名女童及父母提告求償，台北地方法院判決毛、其母洪珮筠、幼兒園應賠償共2000萬元，可上訴。

另外，先前已經有9名女童及家長提告求償，法院分別判賠60萬、225萬、300萬、80萬、100萬、220萬、200萬、100萬、120萬元，再加上本案，目前法院判毛畯珅應賠償的金額累計共3405萬元。

毛畯珅2023年被踢爆以講故事名義對多名女童性侵、猥褻，還拍下影片留存。檢方查出毛2022年7月11日至2023年7月10日間，於幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲的幼童，最高法院判刑28年8月定讞，毛已入監服刑。

另外，毛也被查出自2021年10月起，在幼兒園對逾40名幼童加重強制性交或猥褻，並拍下性影像，還利用幼兒園監視器軟體，下載幼童更衣畫面收藏，一審判刑30年，二審加重改依544罪各判2年至14年不等徒刑，累計刑度達2878年4月。

民事部分，受害女童與家屬各自提告向毛畯珅、洪珮筠及幼兒園等求償。其中，10名女童及17名家長提告主張，毛任職期間多次以手撫摸下體、拿手機拍攝內褲或拉開內褲拍攝私密部位，甚至在幫忙換尿布時，以手指性侵得逞。

女童及父母指出，毛不顧女童大喊「不要抓我」、「不要一直摸」，或是哭喊「痛痛」、「我要媽媽」，持續猥褻偷拍，還要求女童數到十，方便他犯案，提告請求毛畯珅、洪珮筠、合夥人及幼兒園賠償。

法院審酌被害人案發時年僅3、4歲，年紀最大的不過6歲，毛畯珅身為教保員，對於懵懂年幼孩童猥褻、偷拍，泯滅人性及良知，人神共憤，且毛分別對10名女童侵權15次、48次、7次、21次、7次、18次、42次、3次、15次、15次，害女童恐懼入睡、尿床、驚醒、早熟、性認知困惑。

北院認為毛畯珅犯行也造成女童家長長期失眠、焦慮、自責，受有極大精神壓力，審酌一切情狀後判毛畯珅、洪珮筠及幼兒園應賠償27人各25萬至250萬元不等，共計2000萬元。