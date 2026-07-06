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永和警酒後騎車買宵夜拒酒測 遭記1大過調職

中央社／ 新北6日電

新北永和分局偵查佐日前聚餐飲酒，返家休息後又騎車出門買宵夜，途中違規遭攔查卻拒酒測遭罰18萬元。分局嚴懲，將他記1大過、改調行政職，分局長為督導不周致歉並自請處分。

新北市警察局永和分局今天說明，偵查隊馮姓偵查佐3日晚間與同事聚餐飲酒後，晚間10時許搭計程車返家，隨後在11時許騎機車外出買宵夜，行經中和區安樂路段因交通違規遭攔查，馮姓偵查佐拒絕酒測，執勤員警依規製單告發，開立新台幣18萬元罰單。

永和分局表示，分局獲報後立即召開考績委員會審議，針對馮姓偵查佐嚴重影響警譽行為，決議核予記一大過處分，並改調行政警察調整服務單位。此外，對於所屬員警發生嚴重違紀事件，顯示內部管理及宣導防制仍有疏漏，分局長蔣叔君深表歉意，已主動向警察局自請處分。

永和分局強調，本次事件雖為個人操守不當，但分局責無旁貸，除將持續強化教育訓練與法治觀念宣導外，並落實主管督導考核責任，絕不容許酒駕情事再次發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

永和 警察 酒測

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