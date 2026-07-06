疑涉內線交易張國華9人遭北檢搜索、約談 長榮海運回應了

長榮海運今上午驚傳遭檢調單位搜索，台北地檢署指揮調查局兵分多路搜索，搜索張國華、張國華妻子、胞弟張國政等9名被告住居所及長榮海運公司、巴拿馬商長榮國際有限公司、長榮國際股份有限公司，通知張等9人到案說明。對此，長榮海運僅表示，全力配合調查。

長榮海運2023年間發布重訊，宣布申報轉讓長榮航空股票37.54萬張，交易金額高達新台幣133.45億元，台北地檢署2024年間接獲告發內線交易案，今發動搜索長榮海運及董事張國華等9名交易人，約談張等9人到案釐清案情。

對此，長榮海運公司表示，今（6）日檢調單位至公司進行相關搜索，過程中全力配合檢調單位調查，目前公司一切營運正常，對財務及業務並無影響。