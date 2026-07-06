不滿小三通托運設備故障 男子水頭碼頭鬧場遭起訴檢求從重量刑

金門一名從事「水客」工作的林姓男子，今年3月間因不滿小三通船班行李托運設備故障，在水頭碼頭通關查驗櫃檯前大聲咆哮、腳踹紅龍柱及櫃檯，甚至站上櫃檯鼓動其他旅客拒絕通關，導致登船查驗作業一度中斷、現場秩序失控。金門地檢署偵查終結，依妨害公務、強制等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

金門地檢署指出，林男於3月23日下午3時25分許，因不滿船班行李托運設備故障，情緒失控，在通關查驗櫃檯前咆哮，並腳踹現場紅龍柱及櫃檯，甚至站上櫃檯煽動其他旅客拒絕通關，造成登船通關查驗作業中斷，嚴重妨害公務執行及現場秩序。

檢方表示，全案依刑法第135條第1項妨害公務罪及第304條第1項強制罪嫌提起公訴。

檢方指出，金門水頭碼頭是兩岸小三通重要客運港口，也是國家邊境管制及國際形象的重要門戶，林男在眾多旅客面前破壞公共秩序、公然挑戰公權力，不僅危及第一線執法人員人身安全，也對通關旅客造成恐慌及負面影響，法治觀念淡薄，犯罪情節非輕，因此建請法院從重量刑，以資懲儆。

金門地檢署也呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具時，如遇天候、設備故障等因素影響行程，應循正當管道反映或申訴，若以強暴、脅迫或辱罵等方式妨害公務執行，甚至影響其他旅客權益，將依法嚴辦，以維護國門秩序、航運安全及執法人員執勤安全。