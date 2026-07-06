長榮海空分家爆內線交易案 北檢搜索、約談董事張國華等9人

新北市一名獨自經營工程行的馬姓中年男子，去年9月晚間騎機車酒駕，且10年內已二犯，卻因近日工作欠佳，已有一段時日無工作，還不出9萬元分期繳款，遭行政執行署新北分署執行。最後是由其老母跛著腳前往新北分署，拿出自己棺材本替兒子繳清罰款。

2026-07-06 13:49