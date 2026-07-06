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長榮海空分家爆內線交易案 北檢搜索、約談董事張國華等9人
長榮海運（2603）2023年間發布重訊宣布申報轉讓長榮航空股票37.54萬張，交易金額高達新台幣133.45億元，台北地檢署2024年間接獲告發內線交易案，今發動搜索長榮海運及董事張國華等9名交易人，約談張等9人到案釐清案情。
北檢指出，本案在2024年4月接獲告發檢舉立案，今由檢肅黑金專主主任檢察官郭進昌、檢察官游欣樺指揮法務部調查局台北市調查處偵辦。
北檢經台灣證券交易所查核後出具 「長榮海運股份有限公司股票交易分析意見書」 ，認定本案重大消息公開前的禁止交易期間，張國華等人曾交易長榮海運公司股票，專案小組分析相關事證，今指揮台北市調查處調查官兵分10路，搜索張國華、張國華妻子、胞弟張國政等9名被告住居所及長榮海運公司、巴拿馬商長榮國際有限公司、長榮國際股份有限公司，通知張等9人到案說明，持續釐清案情。
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