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控黃國昌多次赴港涉「反滲透法」 鏡報判賠10萬移除報導理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民眾黨主席黃國昌被「鏡報新聞網」報導與前永豐銀總經理張晉源多次赴香港碰面，與「境外敵對勢力金流」有關，違反反滲透法等，黃提告求償150萬元，台北地方法院判鏡報、總編輯應連帶賠償10萬元、移除報導，可上訴。

黃國昌提告主張，鏡報2025年10月31日上午6時許，刊登總編輯所撰寫標題為「獨家／跟監偷拍責任全推給林姓攝影 黃國昌狗仔團切割策略曝光」的報導，內容指他和張晉源曾在2021年前後多次一起前往香港，與凱思國際金流有關，若金流涉敵對境外勢力，恐觸反滲透法等。

黃國昌認為，報導內容不實，他因聲援民主運動，導致2014、2016年申請香港簽證遭拒絕，他從2020年起就沒有在申請港簽、入境香港，但報導使閱讀中認為他與張晉源、黃姓顧問等在香港多次碰面、牽扯境外敵對勢力資金、違反反滲透法，嚴重侵害名譽權，提民事訴訟請求鏡報、總編輯連帶賠償150萬元，並移除報導、刊登判決全文。

鏡報反駁，報導前已透過高可信度消息來源情資、公開工商登記資料、深度查證人際關係網絡，嚴謹交叉比對，並全篇採疑問句、保留語氣，事後也即時納入黃國昌否認立場，也發專文平衡，已盡合理查證義務。

鏡報指出，報導通篇以「傳聞」、「是否」等不確定語氣，內容屬於基於客觀疑點的合理評論，且黃國昌是否前往香港，屬於中性事實，不會侵害名譽，另縱使黃的名譽受損，也是起因於自身既存的「狗仔風暴」爭議。

法院認為，鏡報坦承除了消息來源提供資訊之外，沒有向黃國昌、張晉源、黃姓顧問等人確認有無去香港，顯然只單信片面之詞，未盡合理查證義務。

判決指出，鏡報在黃國昌發表聲明之後，更新編輯報導，將聲明內容納入其中，雖原始報導多加註「有待調查」、「有待釐清」、「啟人疑竇」等，但內容足以使閱聽眾知悉、影射黃多次赴港處理凱思公司涉敵對境外勢力金流一事，確實貶損黃的社會評價，侵害名譽權。

法院指出，鏡報就黃國昌2021年前後入境香港與否，未經合理查證，也沒有先向黃本人求證，就率爾以不實內容透過「夾敘夾論」方式撰寫報導，難認合理評論，審酌後判賠10萬元並移除報導。

民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照

黃國昌 反滲透法 永豐銀 民眾黨

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