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22次違規當沒事！台中房仲賴帳3萬2 科技執法發威「存款一夕被扣光」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子從事不動產仲介，短短一年間在市區有22次交通違規，累積3萬2000元罰鍰，卻遲不繳納，行政執行署台中分署近日發動「交通專案大執法」，透過科技執法系統、金融帳戶全面大搜查，發現林男名下有足額存款，隨即祭出扣押命令、核發收取命令，讓林男只能眼睜睜看著荷包內的存款，全數強制解繳國庫，為自己的僥倖行為付出代價。

據查，林姓男子（35歲）從事不動產仲介業務的，自2023年7月起至2024年11月，開車在市區不斷違規，違規項目包括闖紅燈、紅燈右轉、變換車道與右轉不打方向燈，以及在禁止臨時停車處所違資停車等，被警方舉發高達22次。

台中市交通事件裁決處，依法課處罰鍰3萬2000元，林男逾期未繳，裁決處在今年2月3日將全案移送台中分署強制執行。

執行人員調查發現，林男名下登記有兩輛車，一輛早已報廢，另一輛則是車齡超過20年的老車，執行人員前往其住居所查訪皆一無所獲。林男疑似因近年不動產景氣轉淡、收入不穩，不僅未自行繳納罰鍰，也從未申請分期。

台中分署隨後奉法務部行政執行署指示，從今年5月1日起辦理「交通專案大執法」加強執行。執行官除了積極運用台中市停車管理處的公有停車管理系統，實施「科技執法」鎖定其車輛行蹤外，也全面加強查調林男在各家金融機構的存款。

執行人員在發現林男名下帳戶仍有存款後，隨即在今年5月20日迅速核發扣押命令，經金融機構陳報足額扣押。

面對帳戶遭凍結，林男起初仍抱持觀望態度、不為所動，台中分署鐵腕出擊，在本月3日核發收取命令，請金融機構直接將林男的扣款解由裁決處收取入帳，全額清償罰鍰。

台中分署嚴正呼籲，各位駕駛人務必遵守交通規則，切勿心存僥倖，尤其是酒駕、毒駕、疲駕或藥駕等不安全駕駛情事，更嚴重危害用路人安全。針對惡意欠款者，分署定將貫徹專案計畫強力執法，決不寬貸。

台中市林姓男子交通違規22次，卻滯繳罰款，遭送強制執行，行政執行署台中分署前往林男住處查訪、執行。圖／行政執行署台中分署提供
台中市林姓男子交通違規22次，卻滯繳罰款，遭送強制執行，行政執行署台中分署前往林男住處查訪、執行。圖／行政執行署台中分署提供

科技執法 台中

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