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單親爸二度酒駕 老母帶腳傷赴新北分署拿棺材本幫繳罰款

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名獨自經營工程行的馬姓中年男子，去年9月晚間騎機車酒駕，且10年內已二犯，卻因近日工作欠佳，已有一段時日無工作，還不出9萬元分期繳款，遭行政執行署新北分署執行。最後是由其老母跛著腳前往新北分署，拿出自己棺材本替兒子繳清罰款。

新北分署指出，馬姓男子年約50歲，去年9月某日晚間，騎機車行經新北市三重區重陽路3段一帶，遭警察攔查實施酒測發現超標，且為10年內酒精濃度超過規定標準第2次，經新北市交通事件裁決處裁9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照及參加道路交通安全講習。

罰鍰部分，馬男雖已理分期繳納，但僅繳納2萬元後便未繳納，全案因此在今年4月間移送新北分署執行，卻發現僅徵得其銀行存款800餘元。新北分署調查，馬男身為某工程行負責人，應有繳納罰鍰能力，於是在今年6月間核發命令，限期於10日內繳清罰鍰，或到場報告財產狀況。

不料新北分署的執行命令送出後，竟是由馬男老母率先來電，表示願意幫兒子繳清罰鍰。隔日馬母親自前往新北分署，向書記官表示，兒子雖自營工程行，但最近經濟不景氣，已有一段時間沒有工作收入，且單親扶養一個就學中的小孩，因此無力繳納罰鍰。

最後，馬母告訴書記官，自己最近腳部剛做完手術尚未痊癒，行動不方便，但年輕時靠著擺攤賣滷味，仍有些許積蓄，收到通知後她相當操心，因此隔日連忙帶著腳傷，冒雨提款後搭公車到新北分署，替兒子繳清罰鍰，讓人見識到母愛的偉大。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市一名獨自經營工程行的馬姓中年男子，去年9月晚間二度酒駕卻還不出罰款，最後由老木跛著腳前往新北分署，拿出自己棺材本替兒子繳清罰款。圖／新北分署提供
新北市一名獨自經營工程行的馬姓中年男子，去年9月晚間二度酒駕卻還不出罰款，最後由老木跛著腳前往新北分署，拿出自己棺材本替兒子繳清罰款。圖／新北分署提供

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