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小三通旅客飆罵站上櫃檯煽動拒絕通關 金檢起訴

中央社／ 金門6日電

金門小三通林姓旅客日前涉嫌因不滿船班行李托運設備故障，飆罵現場工作人員並踹櫃台及紅龍柱等；金門地檢今天表示，依妨害公務及強制等罪嫌起訴，並請法院從重量刑。

金門地方檢察署今天透過新聞稿表示，林男今年3月23日下午3時25分許，因不滿船班行李托運設備故障，竟在通關查驗櫃檯前向浯江輪渡有限公司工作人員大肆咆哮、腳踹紅龍柱與櫃檯，甚至站上櫃檯煽動其他旅客拒絕通關，致使登船通關作業中斷及秩序失控，嚴重妨害查驗公務。

檢方指出，全案日前偵查終結，就被告林男涉犯刑法第135條第1項對於公務員依法執行職務時施強暴罪嫌及同法第304條第1項強制罪嫌，依法提起公訴。

檢方也表示，金門水頭碼頭為兩岸小三通重要客運港口，也是國家邊境管制與國際形象門面，林男於眾目睽睽下肆意破壞公共秩序，公然挑戰國家公權力尊嚴，法治觀念極度淡薄，不僅嚴重危害第一線執法人員人身安全，更對往來通關旅客秩序安寧造成重大恐慌與負面影響，惡性非輕，建請法院予以從重量刑，以資懲儆。

小三通 金門

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