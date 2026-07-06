快訊

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！ 外媒估「北轉朝台灣逼近」

聽新聞
0:00 / 0:00

大學生驚聞孩子非親生 傳前妻少女期私密片恐嚇踹共…下場慘

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄男子與前妻離婚後為爭奪孩子監護權，男方便透過好友轉傳兩人過去拍攝的性愛影片給前妻，恐嚇女方「最好把話說清楚，不然下輩子也不能好過」，因當時女方還未成年，男子被依拍攝少女影像送辦，橋頭地院審理後，判1年3月，緩刑3年。可上訴。

判決指出，該名男子與前妻婚前交往時，前妻仍為未成年，後來於2023年8月間結婚，但婚後就因相處問題，同年10月就離婚，婚後兩人仍有聯絡，隔月還曾一起上床。

結果隔年6月間，男子接到前妻閨密轉達，稱前妻與男子的孩子非男方親生，隨後前妻便將男方封鎖，男子找不到前妻氣不過，隨即將兩人交往、婚後拍攝的性愛影片傳給前妻閨密，要閨密轉達前妻「趁我還沒公之於眾時最好要她把話說清楚，不然我讓她下輩子也不能好過。」

前妻收到閨密轉達的訊息後報警，由於兩人交往時前妻還是未成年，檢方偵結，依拍攝少年之性影像罪、交付少年之性影像罪提起公訴。

橋頭地院審理時坦承犯行，法官認為男子當時剛滿21歲，歷經女友懷孕、2人結婚、不足2個月即離婚等諸多重大事件，仍一邊求學一邊打工支付扶養費用予前妻，結果卻被對方斷絕聯繫，致其無法探視孩子，還被告知他非孩子親生父親。

法官考量男子現於大學就學中，若驟然入監服刑，將中斷他原本平穩的生活及學業，依兒童及少年性剝削防制條例，合併判刑1年3月，緩刑3年，命向法院提存7萬元給前妻。

橋頭地院。圖／本報系資料照
橋頭地院。圖／本報系資料照

前妻 恐嚇 未成年 離婚

延伸閱讀

17歲女與5旬已婚男生子！10年後驗DNA揭丈夫戴綠帽 她怒告舊愛

幫「打手槍」可領5萬元 男拐少女到車站猥褻被重判

同居人女兒國中發育就邀共浴性侵 好色「爸比」減刑原因曝光

3歲女童喊「下面痛痛」哥哥比出犯案動作成鐵證 退休色外公判刑5年

相關新聞

單親爸二度酒駕 老母帶腳傷赴新北分署拿棺材本幫繳罰款

新北市一名獨自經營工程行的馬姓中年男子，去年9月晚間騎機車酒駕，且10年內已二犯，卻因近日工作欠佳，已有一段時日無工作，還不出9萬元分期繳款，遭行政執行署新北分署執行。最後是由其老母跛著腳前往新北分署，拿出自己棺材本替兒子繳清罰款。

大學生驚聞孩子非親生 傳前妻少女期私密片恐嚇踹共...下場慘

高雄男子與前妻離婚後為爭奪孩子監護權，男方便透過好友轉傳兩人過去拍攝的性愛影片給前妻，恐嚇女方「最好把話說清楚，不然下輩子也不能好過」，因當時女方還未成年，男子被依拍攝少女影像送辦，橋頭地院審理後，判1年3月，緩刑3年。可上訴。

宜蘭「博士鴨」法拍驚爆變數！創辦人控公告不實 爭取暫緩二拍

台灣首家鴨肉觀光工廠「博士鴨」因欠稅及債務風波，五結廠房遭強制執行，原訂明天進行二拍、底價大砍2成至8488萬元。不料拍賣前卻傳出變數，創辦人林政德今出面控訴拍賣公告記載「無出租」與事實不符，強調廠房尚有公證租約至117年，將誓死捍衛權益並請求暫緩拍賣。

酒駕拒測罰鍰9萬元不繳 一筆帳追10年再協助戒酒

60歲周姓男子10年前酒駕拒測，受罰9萬元，這筆帳他多年未處理；行政執行署台北分署2年前登門查訪，發現周環境確實不佳，同意分期付款，周上月還完全部欠款後，另在執行人員協助下參與酒癮治療。

詐團黑吃黑停車場押人強盜128萬元 警方11分鐘攔車逮人

詐騙集團車手李姓男子、潘姓男子涉嫌在新北市新店區某社區停車場「黑吃黑」，強押梁姓車手上車、搶走128萬元贓款，並企圖載往觀音山。警方獲報後，在案發11分鐘後攔查車輛，當場逮捕2人、查扣128萬贓款。台北地檢署偵結，依強盜等罪嫌起訴李男、潘男。

機車停巨城停車場安全帽不見 他拿別人的來戴…代價3萬

新竹周男去年到巨城購物中心，發現自己的安全帽不見，竟直接順走停放在隔壁機車上的黑色安全帽。失主報警後，警方調閱監視器查獲周男。新竹地院審理後，依竊盜罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。