大學生驚聞孩子非親生 傳前妻少女期私密片恐嚇踹共...下場慘

高雄男子與前妻離婚後為爭奪孩子監護權，男方便透過好友轉傳兩人過去拍攝的性愛影片給前妻，恐嚇女方「最好把話說清楚，不然下輩子也不能好過」，因當時女方還未成年，男子被依拍攝少女影像送辦，橋頭地院審理後，判1年3月，緩刑3年。可上訴。

判決指出，該名男子與前妻婚前交往時，前妻仍為未成年，後來於2023年8月間結婚，但婚後就因相處問題，同年10月就離婚，婚後兩人仍有聯絡，隔月還曾一起上床。

結果隔年6月間，男子接到前妻閨密轉達，稱前妻與男子的孩子非男方親生，隨後前妻便將男方封鎖，男子找不到前妻氣不過，隨即將兩人交往、婚後拍攝的性愛影片傳給前妻閨密，要閨密轉達前妻「趁我還沒公之於眾時最好要她把話說清楚，不然我讓她下輩子也不能好過。」

前妻收到閨密轉達的訊息後報警，由於兩人交往時前妻還是未成年，檢方偵結，依拍攝少年之性影像罪、交付少年之性影像罪提起公訴。

橋頭地院審理時坦承犯行，法官認為男子當時剛滿21歲，歷經女友懷孕、2人結婚、不足2個月即離婚等諸多重大事件，仍一邊求學一邊打工支付扶養費用予前妻，結果卻被對方斷絕聯繫，致其無法探視孩子，還被告知他非孩子親生父親。

法官考量男子現於大學就學中，若驟然入監服刑，將中斷他原本平穩的生活及學業，依兒童及少年性剝削防制條例，合併判刑1年3月，緩刑3年，命向法院提存7萬元給前妻。