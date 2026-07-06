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宜蘭「博士鴨」法拍驚爆變數！創辦人控公告不實 爭取暫緩二拍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a>知名<a href='/search/tagging/2/觀光工廠' rel='觀光工廠' data-rel='/2/127432' class='tag'><strong>觀光工廠</strong></a>「博士鴨」在<a href='/search/tagging/2/法拍' rel='法拍' data-rel='/2/147898' class='tag'><strong>法拍</strong></a>前驚傳變數，創辦人林政德今天控訴行政執行署的法拍公告不確實，目前廠房仍有租約存在，爭取暫緩明天的第二次法拍。記者戴永華／攝影
宜蘭知名觀光工廠「博士鴨」在法拍前驚傳變數，創辦人林政德今天控訴行政執行署的法拍公告不確實，目前廠房仍有租約存在，爭取暫緩明天的第二次法拍。記者戴永華／攝影
台灣首家鴨肉觀光工廠「博士鴨」因欠稅及債務風波，五結廠房遭強制執行，原訂明天進行二拍、底價大砍2成至8488萬元。不料拍賣前卻傳出變數，創辦人林政德今出面控訴拍賣公告記載「無出租」與事實不符，強調廠房尚有公證租約至117年，將誓死捍衛權益並請求暫緩拍賣。

創立近30年的博士鴨以改良傳統鴨賞聞名，因李姓負責人積欠營業稅、勞健保費高達262萬餘元，加計銀行與民間債務，導致454坪的不動產廠房淪入法拍。首拍在6月間以1億6100萬元流標後，二拍每坪單價降至不到18萬元，已吸引多組買家熱絡諮詢。

創辦人林政德坦言，近年歷經禽流感、COVID-19及0403花蓮大地震三大衝擊，震後東部觀光人潮銳減，營運受到嚴重影響。他強調，目前欠稅僅200多萬元，「很努力想還，希望活下來」，協調爭取分期償還，

但是在第二次法拍前，卻驚爆隱藏租約問題，林政德今天跳出來澄清，他近日收到第三方提醒，才發現拍賣公告記載「無出租、出借」，這與事實嚴重不符。他出示公文指出，廠房早在民國102年便與承租人簽訂租賃契約並依法公證，目前租約仍在有效期間內，內部包含電信基地台、綠能太陽能板及民間銷售團隊等，部分合約效期更長達至民國117年。

林政德提出4大訴求，要求依法更正公告並暫緩明日拍賣，對此，法務部行政執行署宜蘭分署回應，為確保拍賣資訊正確，將派員調查，若確認仍有租約，暫停明天下午的二拍，釐清後再拍賣。

宜蘭知名觀光工廠「博士鴨」在法拍前驚傳變數，創辦人林政德今天控訴行政執行署的法拍公告不確實，目前廠房仍有租約存在，爭取暫緩明天的第二次法拍。記者戴永華／攝影
宜蘭知名觀光工廠「博士鴨」在法拍前驚傳變數，創辦人林政德今天控訴行政執行署的法拍公告不確實，目前廠房仍有租約存在，爭取暫緩明天的第二次法拍。記者戴永華／攝影

宜蘭 觀光工廠 法拍

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