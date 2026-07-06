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犯罪被害人應受保護 法扶偏袒重罪加害人？

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導

立法院司法法制委員會6日邀請<a href='/search/tagging/2/司法院' rel='司法院' data-rel='/2/117192' class='tag'><strong>司法院</strong></a>部會針對「犯罪被害人訴訟參與制度之現況、檢討與精進」進行專題報告。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院司法法制委員會6日邀請司法院部會針對「犯罪被害人訴訟參與制度之現況、檢討與精進」進行專題報告。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「刑事案件中，加害者不應該見到被害者家屬！」白委陳昭姿6日在質詢時質疑，新北國中生割喉案的兇手已揚言出獄後要報復被害者父親，政府應加強被害者保護：藍委翁曉玲則質疑重罪者強制法扶3位律師辯護的規定，容易讓民眾質疑為何要如此偏袒加害者，應該檢討。

加害者不該見到證人

立法院司法法制委員會6日邀請司法院、法務部、法扶基金會、犯罪被害人保護協會針對「犯罪被害人訴訟參與制度之現況、檢討與精進」進行專題報告。民眾黨立委陳昭姿表示，《犯罪被害人權益保障法》雖已上路3年，但對被害者保護不足，訴訟程序的參與上也相當欠缺。

陳昭姿舉例說，新北國中生遭割喉案，被害者家屬楊爸爸居然因為法院認定非「祕密證人」，讓兇手見到面，兇手已經揚言出獄後要對其報復，且楊爸爸無法在相關審判上表達完整意見。對此，司法院副秘書長李釱任坦言，相關程序確實值得檢討，今年2月已有發函請各級法院在審理少年法庭案件時，應對被害者與其家屬發放權利告知書。

「我們對於被害者家屬都有長期關懷！」但法務部次長馮成說，犯保協會的同仁都有一路陪伴家屬，且在經濟與訴訟上都有進行援助。但陳昭姿反駁說，楊爸爸發了18點聲明，顯示此案對於被害者的保護，還有在訴訟程序的權利不足。李釱任則說，司法院已經提出《少事法》修正案，目前正在行政院審議中。

3律師替毒駕辯護太多

國民黨立委翁曉玲則說，法扶基金會當初設立的目的，是希望幫助弱勢者在司法訴訟有更多協助，但如今卻變成重罪者卻可以享受法扶3位律師的辯護，例如近日有派出所所章遭毒駕者撞死，毒駕加害人就有3個法扶律師協助辯護，但很多吸毒者其實並非《法扶法》認定的「無資力」，且請3個律師辯護實在太多，應該要適當檢討。

法扶董事長莊秋桃回應說，重罪者由法扶強制辯護，是因為「重罪」代表國家公權力要極力的控訴被告，被告在法律上完全弱勢，而案件的公平正義，需要在法官面前，雙方都有陳述的機會，因此才有法扶強制辯護。但翁曉玲說，也應該兼顧社會觀感，不該請這麼多律師為加害者（尤其是毒駕）進行辯護。

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陳昭姿 翁曉玲 司法院

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