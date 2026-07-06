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酒駕拒測罰鍰9萬元不繳 一筆帳追10年再協助戒酒

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

60歲周姓男子10年前酒駕拒測，受罰9萬元，這筆帳他多年未處理；行政執行署台北分署2年前登門查訪，發現周環境確實不佳，同意分期付款，周上月還完全部欠款後，另在執行人員協助下參與酒癮治療。

台北分署表示，周2016年2月11日凌晨騎乘機車行經台北市建國北路三段，經派出所警員攔查實施酒測，周拒測，遭警員依道路交通管理處罰條例相關規定裁處9萬元罰鍰，但周未遵期繳納，移送台北分署執行。

台北分署受理後，雖扣押周的銀行存款，並命周提出清償方案，均無成果，台北分署於是在2024年間派人至周的住處，現場查封他名下的房屋。

周告訴執行人員，他已年邁，目前僅靠打工收入維持生活，且有家人需要照顧，對於酒駕拒測的事非常後悔，希望准許分期方式繳納罰鍰，分署人員現場檢視屋況後，發現周家的天花板水泥有明顯斑駁剝落的痕跡，家具、擺設也陳舊，認為周的經濟狀況確實不佳，因此同意周的請求。

台北分署說，周後來按月繳納款項，上月6月將罰鍰全數繳清，他繳納最後一期款項時聽聞行政執行署有協助轉介酒癮治療時，當場同意參與，並下決心杜絕酒癮，表示絕不再犯。

台北分署表示，對酒駕等交通違規罰鍰除施以各種執行作為外，也會採行轉介與關懷等多元措施，輔導義務人接受酒癮治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歷經10年終於全數徵起酒駕拒測罰鍰，周姓男子參與治療根除酒癮。圖 /台北分署提供
歷經10年終於全數徵起酒駕拒測罰鍰，周姓男子參與治療根除酒癮。圖 /台北分署提供

酒駕 酒測 台北市

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