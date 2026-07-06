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詐團黑吃黑停車場押人強盜128萬元 警方11分鐘攔車逮人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐騙集團車手李姓男子、潘姓男子涉嫌在新北市新店區某社區停車場「黑吃黑」，強押梁姓車手上車、搶走128萬元贓款，並企圖載往觀音山。警方獲報後，在案發11分鐘後攔查車輛，當場逮捕2人、查扣128萬贓款。台北地檢署偵結，依強盜等罪嫌起訴李男、潘男。

檢方追查，綽號「阿捷」等詐團成員（另案偵辦中）涉嫌教唆綽號「人生」的李男在新店一處社區停車場，監控另一個詐團的梁姓車手收取被害人128萬贓款，並「黑吃黑」搶走贓款。

起訴指出，今年5月1日下午2時許，李男透過綽號「光」的朋友認識綽號「蒸發」的潘男，並指示潘男負責開車前往觀音山方向，當晚6時許目睹梁姓車手面交收下被害人交付的128萬元，當晚7點4分許，李男上前拉扯、強押梁姓車手上車，搶走贓款放在座位腳踏墊上，潘男則開車往觀音山方向。

警方接獲民眾到案，當晚7點15分，新店區北宜路1段正在執行碧潭水舞專案的勤務員警協助攔查，以開車使用手機為由，攔下潘男駕駛的車輛，當場逮捕李男、潘男，並經同意搜索查扣2人手機及128萬元的贓款。檢方認定，李男、潘男2人分別涉犯刑法強盜罪、剝奪他人行動自由罪嫌，依法起訴。

新北市碧潭水舞季5月1日登場，卻驚傳當街押人，新店警方迅速攔車逮人，破獲車手黑吃黑，搶走128萬元詐騙贓款。記者王長鼎／翻攝
新北市碧潭水舞季5月1日登場，卻驚傳當街押人，新店警方迅速攔車逮人，破獲車手黑吃黑，搶走128萬元詐騙贓款。記者王長鼎／翻攝

新北市碧潭水舞季5月1日登場，卻驚傳當街押人，新店警方迅速攔車逮人，破獲車手黑吃黑，搶走128萬元詐騙贓款。記者王長鼎／翻攝
新北市碧潭水舞季5月1日登場，卻驚傳當街押人，新店警方迅速攔車逮人，破獲車手黑吃黑，搶走128萬元詐騙贓款。記者王長鼎／翻攝

贓款 車手 詐騙集團

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