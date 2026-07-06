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機車停巨城停車場安全帽不見 他拿別人的來戴…代價3萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹周男去年到巨城購物中心，發現自己的安全帽不見，竟直接順走停放在隔壁機車上的黑色安全帽。失主報警後，警方調閱監視器查獲周男。新竹地院審理後，依竊盜罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書指出，周男於2024年9月21日下午4時53分許，在新竹市巨城購物中心地下1樓機車停車場B區，徒手拿走梁女放置在機車上的一頂ONZA牌黑色安全帽，價值約1000元，隨後騎乘自己的機車離開現場。

梁女返回停車場發現安全帽遭竊後立即報警，警方調閱停車場監視器畫面，清楚拍下周男從梁女機車上拿走安全帽的過程，再比對機車車牌資料，確認涉案騎士身分，通知周男到案說明。

周男在警詢及偵查期間坦承有拿走安全帽，但否認有竊盜犯意，辯稱自己的安全帽不見了，以為是掉落後被人放到隔壁機車，因此才會拿走，也表示自己並未報案遺失安全帽。

但法官審酌監視器畫面、被害人指述及相關證據，認定周男確有竊取他人安全帽的行為，周男最後也坦承犯行。法官認為，周男未尊重他人財產權，所幸犯後坦承犯行，最終依竊盜罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，安全帽宣告沒收。

新竹周男去年到巨城購物中心，發現自己的安全帽不見，竟直接順走停放在隔壁機車上的黑色安全帽。巨城購物中心示意圖／記者黃羿馨攝影
新竹周男去年到巨城購物中心，發現自己的安全帽不見，竟直接順走停放在隔壁機車上的黑色安全帽。巨城購物中心示意圖／記者黃羿馨攝影

竊盜 安全帽 新竹

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