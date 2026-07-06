罰鍰31萬拒繳只扣到208元 嘉義分署扣保單…慈母代子清償

雲林縣45歲陳姓男子因無照騎車闖紅燈等交通違規，累積31萬餘元罰鍰拒不繳納，法務部行政執行署嘉義分署執行時，從銀行存款及薪資僅扣得208元，直到扣押人壽保險保單後，仍讓年邁母親出面善後，代為一次清償全部欠款，也讓這筆交通罰鍰畫下句點。

嘉義分署表示，陳姓男子因無照駕駛機車，並涉及闖紅燈及未依規定使用方向燈等多項違反道路交通管理處罰條例行為，遭監理機關裁罰31萬餘元，但逾期仍未繳納，案件移送嘉義分署強制執行。

分署表示，執行人員先查扣陳男銀行存款及薪資，但因其工作不穩定，最終僅執行到208元。後續持續追查財產，發現陳男於多家保險公司投保人壽保險，依法扣押相關保單，並依保險法規定通知義務人及保險受益人陳述意見。

陳男母親接獲通知後，擔心保單遭強制解約，決定代替兒子一次繳清全部交通罰鍰。嘉義分署確認款項入帳後，隨即撤銷保單扣押。