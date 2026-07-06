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賣房遭控隱瞞天花板鋼筋外露詐1310萬 法官這原因判無罪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹吳男代理出售一間1310萬元房屋，被買方指控明知天花板有鋼筋外露、水泥剝落等結構瑕疵，卻僅稱是漏水，還在現況說明書勾選「無」，涉嫌詐欺。新竹地院審理認為，檢方無法證明吳男事前知情，且他未分得任何仲介費或報酬，難認有詐欺犯意，判決無罪。

判決書指出，吳男代理屋主出售新竹市一處房屋，買方高男因營業需求，於2023年12月前往看屋，雙方於2024年1月4日以1310萬元成交。由於屋內天花板有漏水情形，雙方另簽訂增補特約，由賣方減價40萬元，後續修繕由買方自行負責。

不過，高男裝修時拆開天花板，委請結構技師鑑定後，發現樓板有混凝土剝落、鋼筋裸露及鏽蝕等情形，認為已影響結構安全，質疑賣方早已用大型鐵板覆蓋瑕疵，且吳男明知屋況仍在現況說明書勾選「否」，害他誤信購屋，因此提告詐欺。

吳男則否認犯行，辯稱自己只是代理賣方處理買賣事宜，並非房仲，也沒有分得任何仲介費，更不知道房屋內部存在鋼筋外露、水泥剝落等情形。他表示，出售時僅知道房屋有漏水問題，並非故意隱瞞重大瑕疵。

法官審理認為，租客雖曾表示裝潢時曾發現樓板異常，但證詞多數來自施工人員轉述，並非親眼所見；當年留下的電子郵件及照片，也無法清楚辨識有鋼筋外露或水泥剝落情況。另負責管理房屋的前員工證稱，當時修繕均交由配合工班決定，小額維修未必會向吳男回報，無法證明吳男知悉屋況。

法官也指出，屋主及負責仲介的房仲均證稱，只知道房屋有漏水問題，帶看及簽約時也未發現鋼筋外露、水泥剝落情形；房仲並證稱30萬元仲介服務費全由房仲公司收取，吳男沒有分得任何仲介費。

法官認為，全案缺乏積極證據足以證明吳男主觀上明知房屋有重大結構瑕疵，仍故意隱瞞並施用詐術，也無法證明他具有詐欺取財的不法所有意圖，最終依「罪證有疑、利於被告」原則，認定檢方舉證不足，判決吳男無罪。

新竹吳男代理出售一間1310萬元房屋，被買方指控明知天花板有鋼筋外露、水泥剝落等結構瑕疵，卻僅稱是漏水。示意圖／聯合報系資料照
新竹吳男代理出售一間1310萬元房屋，被買方指控明知天花板有鋼筋外露、水泥剝落等結構瑕疵，卻僅稱是漏水。示意圖／聯合報系資料照

詐欺 新竹 漏水

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