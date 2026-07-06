小三辯「感冒吊點滴」否認摩鐵開房...入住健保卡露餡 正宮獲賠42萬

台中市一名人妻控訴謝姓女子明知其丈夫已婚，卻仍與其發生婚外情、多次發生性行為，憤而提告求償60萬元。謝女雖承認雙方互有好感，但矢口否認發生性行為，更辯稱案發期間「因流感吊點滴」、「擔任24小時居家看護」不可能與人夫開房，一審依摩鐵登記入住資料、兩人親密合照等證據，不採信謝女說詞，判需賠正宮42萬元。

判決指出，一名人妻在20多年前結婚，人妻控訴謝女明知她的丈夫是已婚身分，仍在交往期間多次與丈夫出遊、發生性關係。兩人出遊足跡遍布鹿港、台中、雲林、高雄、苗栗等地，據此以侵害配偶權為由，求償60萬元。

台中地院審理時，人夫在法庭上具結坦承，他與小三在2024年12月認識，交往期間不僅贈送謝女手機與香水，還在台中、高雄、豐原、彰化等多間汽車旅館發生性關係，人夫還說，每次出遊都會與謝女討論行程，且留有親密照片，甚至有幾次汽車旅館還是謝女找的，對過程記憶猶新。

謝女則否認發生性行為，還提出班表與對話記錄為證據，稱正宮指控侵權的時間點，她罹患流感正在吊點滴、擔任24小時居家看護、與友人聚餐，以及正常上班日或在家看書。

法官檢視證據後發現，謝女雖傳訊稱發燒4天，但隔日卻又傳訊給同事表示「正在騎車要去越南料理餐廳吃飯」，說詞反覆且真實性存疑。此外，許女提出兩人出遊時親臉頰、對望與牽手等親密照片，證明兩人狀態親密。

法院函詢彰化一間汽車旅館，業者回函證實入住登記人正是謝女，還留有謝女的健保卡影本紀錄，直接戳破謝女辯詞。

台中地院審酌，謝女於正宮婚姻存續期間，與人夫交往、出遊、發生性行為，已逾社會一般通念所能容忍之範圍，考量雙方的身分、地位、經濟狀況及侵害情節後，判決謝女應賠償正宮42萬元，仍可上訴。