縱容惡犬兩度瘋狂撕咬鄰居全身傷 宜蘭杜告犬飼主遭過失傷害罪起訴

阿根廷杜告犬是具有攻擊殺傷力的犬隻，尤其面對陌生人容易因過度防衛而上前撲咬。宜蘭林姓男子飼養一隻杜告犬，未依規定繫鍊繩且未戴口罩，任其趴趴走，致使愛犬兩度瘋狂撲咬鄰居，導致對方頭頸、與全身多處被咬傷。宜蘭地檢署偵結，認定林姓飼主未盡防護義務，依過失傷害罪提起公訴。

這起驚悚的惡犬傷人案發生在三星鄉，今年2月23日晚間9時許，被害人陳先生在門口講電話，不料林男飼養的這隻阿根廷杜告犬突然從暗處衝出，狠狠朝著陳男的屁股猛咬，該犬撕咬後隨即跑開，驚魂未定的陳男忍著劇痛，憤而走向附近路口準備找林姓飼主理論。

由於林姓飼主當時依舊沒有制止管束愛犬，導致陳男在途中又再度遭到這隻杜告犬亂咬，陳男撲倒在地，全身上下慘遭瘋狂撕咬，造成頭頸部、軀幹、四肢及左胸壁等多處嚴重撕裂傷與血腫，現場血跡斑斑，被害人脫困後立即就醫並報警。

據了解，阿根廷杜告犬天性忠誠，具備極強防衛本能，因體型壯碩且咬合力驚人，若未經社會化訓練與適當引導，面對陌生人容易因為過度防衛而出現出現撲咬，因具殺傷力，農業部公告列為具攻擊性寵物；依規定，杜告犬外出必須遵守嚴格規定，由成年人伴同，並配戴長度 1.5 公尺鍊繩及透氣口罩防護。

林姓飼主在檢警詢問時坦承，案發當下確實沒有幫愛犬配戴口罩，也沒有拴緊鍊繩。檢方認為，其疏忽與鄰居傷勢具備相當因果關係，違反動保法，林姓飼主有可能面對最高15萬元行政罰鍰，更因觸犯過失傷害罪，後續恐面臨1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，必須負擔被害人醫療費用與精神損害賠償責任。