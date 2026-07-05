後車輕微碰撞摔車他辯對方自摔 法官認定肇事逃逸但免刑

陳女騎機車輕微碰撞前方邱姓騎士的機車，人車倒地受輕傷。邱有回頭看，但直接騎走，被控肇事逃逸。邱辯稱，陳女騎車太快摔倒，自認與他無關才離開。法官審理後，認定兩車有碰撞，邱確實是肇事逃逸，但因無肇責、無前科等情狀，判免刑。

判決指出，邱姓騎士年3月28日上午8時許，騎普通重型機車沿東信路往市中心方向行駛，陳女騎普通重型機車在後方同向行駛，陳女因未充分注意車前動態，也未保持行車安全距離，自後方追撞邱女的機車，導致陳女人車倒地，右側大腿挫傷。

基隆地檢署檢察官偵查後，邱姓騎士被控過失傷害罪部分處分不起訴，但因明知陳女人車倒地，卻未停車確認她是否受傷，或採取必要救護措施，也未提供聯絡方式或徵得傷者同意就騎車離去，起訴涉犯肇事逃逸罪。

基隆地方法院審理時，邱姓騎士辯稱，當天騎機車直行，有看到騎在後方的陳女人車倒地，但兩車並沒有發生碰撞，是陳女騎車速度太快摔倒，事故與他無關，他沒有肇事，且當時已有人叫救護車，他才離開現場。

法官查出，邱在接受警方詢間時，有說陳女越來越靠近，撞到他的機車，基宜區車輛行車事故鑑定會參酌雙方警詢筆錄、監視器翻拍影片及案外車行車紀錄器影片，認定兩車有發生碰撞。邱在陳女傾斜尚未倒地前，即轉頭看，認定邱知兩車確有碰撞，有肇事逃逸主觀犯意，辯稱未發生碰撞、自己無肇責等，均無法免除責任。

法官審酌邱姓騎士在這起事故中並無過失，應受非難程度較一般肇事逃逸案件為低，兼衡無前科，陳女因車禍傷勢輕微，認經偵審程序當能記取教訓，再犯率低，依法免除其刑。全案可上訴。