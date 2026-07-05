快訊

遇強風就碎！ 內政部證實颱風天「玻璃貼膠帶」是幫倒忙

問題油下架政策急轉彎！石崇良：不是誤判...明找四大精煉油廠開會

林志玲、言承旭情纏16年未果！蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲涉貪案二審密集閱卷 預計8月底定庭期

中央社／ 台北5日電

民眾黨前主席<a href='/search/tagging/2/柯文哲' rel='柯文哲' data-rel='/2/103486' class='tag'><strong>柯文哲</strong></a>受訪。記者趙容萱／攝影
民眾黨前主席柯文哲受訪。記者趙容萱／攝影

前台北市長柯文哲涉貪等案一審判刑17年，案經上訴，二審高院已分案組成合議庭審理。高院表示合議庭現正密集閱卷中，預計8月底定庭期。

台北地方法院審理京華城、柯文哲政治獻金等4大案今年3月26日宣判，11名被告中9人有罪，其中，柯文哲判刑17年、國民黨台北市議員應曉薇判刑15年6月、威京集團主席沈慶京判刑10年，其餘6人判刑1年至6年6月不等徒刑。北檢與柯文哲等7名被告均提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院依刑事分案實施要點，5月25日以電腦抽籤方式辦理分案，抽中謙股呂寧莉擔任受命法官。本案合議庭配置，審判長為善股庭長邱滋杉，陪席法官為戌股劉兆菊。

此外，柯文哲的二審律師團隊更換，延攬前主任檢察官管高岳及前法官林石猛，借重兩人司法官背景，與原律師、前檢察官鄭深元共同強化二審辯護陣容。

外界聚焦，案件何時二審首度開庭。台灣高等法院表示，合議庭現正密集閱卷中，預計8月底定庭期。

柯文哲 京華城 沈慶京

延伸閱讀

「以刑逼民」 高院：司法成私人企業威嚇工具

大夜喝拿鐵忘結帳改判無罪 高院批超商享24小時經濟利益卻忘員工體力

侵占13萬愛心款甩鍋秘書 前婦女會長扯「年老記性差」 二審吐錢獲緩刑

為喪葬費反目...台中殯儀館爆姑嫂治喪衝突 靈堂前扯髮互毆

相關新聞

為喪葬費反目...台中殯儀館爆姑嫂治喪衝突 靈堂前扯髮互毆

台中市一對姑嫂前年間處理親屬喪葬事宜時，因喪葬費用，爆發激烈口角，進而在台中殯儀館、法崇寺前上演全武行，廖姓大姑因涉夥同丈夫毆打弟媳，甚至互扯頭髮、扭打，導致弟媳全身多處受傷而挨告，一審依傷害罪，判廖女拘役50天、4月徒刑，廖女上訴後坦承犯行，也與弟媳達成和解，二審宣告緩刑2年，全案確定。

一筆1萬5000元欠款卡住土地70餘年 嘉院判塗銷抵押

一筆僅1萬5000元的債權，卻讓土地背負70餘年抵押登記。嘉義地方法院近日判決，認定該筆1952年設定的抵押權早已因時效及除斥期間屆滿而消滅，應予塗銷，讓劉家子孫多年來的土地心結終於露出曙光，但判決仍可上訴，尚未完全塵埃落定。

已婚男警夜奔女同事家「換螢幕」 正宮氣炸怒告結局翻車

黃姓女子和從警的林姓丈夫結婚多年，2023年黃女看到丈夫傳訊給同分局的女同事「我整個腦子都是你」，還在深夜直奔女方家中「換螢幕」，氣得提告女同事求償60萬元，一審法官認為訊息只是林男單相思，判黃女敗訴，她不服上訴，高雄高分院認為林男雖有追求女同事，但對方有勸林回歸家庭，判黃女敗訴確定。

台中無照男車禍肇逃辯「趕上班」... 二審賠償和解獲緩刑

台中市羅姓男子去年4月無照騎機車撞倒紀姓女騎士，未通報救護即落跑，羅男辯稱「看她馬上爬起來認為沒怎麼樣，為趕上班先行離開」 紀女受傷怒報案 。一審過失傷害、肇事逃逸，判羅男拘役50日、6月徒刑，都得易科罰金 ；二審駁回上訴，但因雙方和解宣告緩刑3年，肇逃部分尚未確定。

遭前岳父痛毆！男嗆前妻「不是妳死就是我死」 二審獲減刑定讞

彰化縣詹男前年9月赴黃姓前妻家談判，遭前岳父持竹竿毆傷，怒嗆「不然不是妳死就是我死」，致前妻畏懼報警，詹男辯稱是一時氣憤，脫口而出，一審原判拘役55日，但詹男上訴，指稱黃姓岳父打人只判拘役45日，他僅口出惡言，卻判得較重，台中高分院近日審結，認定原審量刑過重，改判拘役30日定讞，可易科。

陽明交大電資專班前專員偽印詐款未遂 離職竟刪大量師生資料遭判刑

國立陽明交大電機暨資訊學院碩士在職專班驚傳校園行政弊案。劉姓前行政專員任職期間竟私刻專班主任李姓教授的印章，偽造文具、生活用品、餐飲支出憑證企圖詐領經費，遭李抓包解職後，又利用Gmail漏洞私自更改密碼，入侵公務信箱並刪除大量師生教務資料；新竹地院審理終結，依行使偽造私文書、無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄等罪判刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。