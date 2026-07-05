柯文哲涉貪案二審密集閱卷 預計8月底定庭期

民眾黨前主席柯文哲受訪。記者趙容萱／攝影

前台北市長柯文哲涉貪等案一審判刑17年，案經上訴，二審高院已分案組成合議庭審理。高院表示合議庭現正密集閱卷中，預計8月底定庭期。

台北地方法院審理京華城、柯文哲政治獻金等4大案今年3月26日宣判，11名被告中9人有罪，其中，柯文哲判刑17年、國民黨台北市議員應曉薇判刑15年6月、威京集團主席沈慶京判刑10年，其餘6人判刑1年至6年6月不等徒刑。北檢與柯文哲等7名被告均提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院依刑事分案實施要點，5月25日以電腦抽籤方式辦理分案，抽中謙股呂寧莉擔任受命法官。本案合議庭配置，審判長為善股庭長邱滋杉，陪席法官為戌股劉兆菊。

此外，柯文哲的二審律師團隊更換，延攬前主任檢察官管高岳及前法官林石猛，借重兩人司法官背景，與原律師、前檢察官鄭深元共同強化二審辯護陣容。

外界聚焦，案件何時二審首度開庭。台灣高等法院表示，合議庭現正密集閱卷中，預計8月底定庭期。