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為喪葬費反目...台中殯儀館爆姑嫂治喪衝突 靈堂前扯髮互毆

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一對姑嫂前年間處理親屬喪葬事宜時，因喪葬費用，爆發激烈口角，進而在台中殯儀館、法崇寺前上演全武行，廖姓大姑因涉夥同丈夫毆打弟媳，甚至互扯頭髮、扭打，導致弟媳全身多處受傷而挨告，一審依傷害罪，判廖女拘役50天、4月徒刑，廖女上訴後坦承犯行，也與弟媳達成和解，二審宣告緩刑2年，全案確定。

判決指出，廖女與家屬在2024年7月23日於於台中殯儀館，處理喪葬費用事宜時，與弟媳發生口角爭執。過程中廖女持手機錄影，弟媳見狀欲奪下手機並動手拉扯，引發廖女與丈夫不滿，廖女反手抓住弟媳頭部、頭髮，並出腳踹踢；其丈夫也徒手毆打弟媳，造成曾女受有右手腕擦傷。

前年同月25日下午5時許，雙方在殯儀館前法崇寺，再度因個人糾紛爆發二次肢體衝突，廖女與弟媳徒手扭打、互扯頭髮，導致弟媳受有右側頭皮疼痛、左臉頰挫傷瘀腫、雙手手臂多處抓傷破皮與瘀青等傷害。

台中地院審理時，廖女坦承與弟媳發生拉扯，但矢口否認傷害，辯稱是對方先攻擊，自己屬於「正當防衛」。

法官勘驗現場監視器畫面與證人說法後認定，雙方持續扭打、互扯頭髮長達約10分鐘，並非為單純抵禦不法侵害的防衛行為，認定廖女確實具備傷害犯意。

一審審酌，廖女不思以理性方式處理糾紛，犯後飾詞卸責且未與告訴人達成和解，依共同傷害罪判處拘役50日，另依傷害罪判刑4月，得易科罰金。

廖女針對量刑部分向台中高分院上訴，二審審理期間，廖女改口坦承犯行，在今年4月間，與弟媳達成和解，同意法官給予緩刑，不追究廖女刑事責任。

二審審認，一審量刑妥適無違誤，駁回上訴維持原判刑度，但考量廖女已與弟媳和解，歷經偵審程序應知所警惕而無再犯之虞，依刑法規定，宣告緩刑2年，以啟自新，全案確定。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>廖姓女子因喪葬費用，在台中殯儀館與弟媳發生肢體衝突，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
台中市廖姓女子因喪葬費用，在台中殯儀館與弟媳發生肢體衝突，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

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