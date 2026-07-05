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丹娜絲風災住戶慰助金...她北門區違章建築也申請 區公所拒絕法院駁回

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

去年7月丹娜絲颱風襲台，強風橫掃中南部，台南許多房屋毀損嚴重；住在南區的廖姓婦人主張北門區建物是有居住事實的房屋，因風災受損嚴重，向區公所申請核發慰助金10萬5千元，公所認定是違章建築拒絕，廖婦提訴願遭駁回，再提行政訴訟，法院駁回告訴。可上訴。

台南市政府去年7月針對丹娜絲風災住屋毀損受災戶訂定慰助金實施計畫，廖姓婦人以其為低收入戶、北門區建物有居住事實，且房屋屋頂及外牆損壞面積合計達100平方公尺以上，申請慰助金；區公所核定不予核發，廖婦提起訴願也遭駁回。

廖婦不服，再向高雄高等行政法院地方庭提起請求發給慰助金訴訟指出，她依法以自用住宅稅率繳納房屋稅，稅籍資料可證建物用途及性質是住屋；區公所未考量對她有利事項，未盡職權調查義務，未辦現場會勘即認定建物非屬住屋，嚴重影響她的權益。

北門區公所主張，廖婦的建物是已排定應拆除的違章建築，不符慰助金實施計畫規定；且其提出的申請書檢附毀損照片，建物不具備門牌號碼，2025年房屋稅繳款書稅籍為「非住家」的「非住非營」稅率項目，另提出的2022年度稅籍資料，也不是有效文件。

法院指出，廖婦主張她有實際居住在北門區，但並未提供任何證明居住事實文件，審理期間也未能提出證據；依據其2022年房屋稅繳款書核定使用情形，與建物遭受風災毀損已過數年，2024年其杜姓外孫也已申請變更建物使用情形。

法院表示，廖婦在台南市南區領有中低收入戶老人生活津貼，戶籍地及聯絡地址均在南區，並聲稱是為了方便小孫子上學，平時住在南區，孫子沒有上課就會去住北門區；其建物樓下生意是她跟親戚在營業，等孫子畢業就會搬過去，確實是當成住家使用。

法院認為，依廖婦自述，可見其主要居住生活處所均在南區，北門區建物主要為營業處所；後來廖婦改口實際上風災前是住在北門區，孫子是從北門去市區上課，但並未提出任何證據證明，翻異前詞所陳與常情不合，無從採憑。

法院認定，從廖婦檢附照片，建物內部並無呈現居家狀況，且自住稅額較低，若廖婦確實住在該處，該建物卻在2024年已由其外孫申請改為非住家非營業用稅率，不符常情；堪認廖婦等人並無居住事實，而是以營利目的使用建物。

法院審酌，廖婦北門區建物縱使因風災受有損害，亦不符合補助計畫慰助範圍；廖婦所稱未來可能居住情形，既然尚未發生，自難認居住權益已經受損，區公所不核發慰助金，於法無違，訴願決定予以維持亦無違誤，廖婦訴請撤銷均無理由，應予駁回。

丹娜絲颱風去年7月吹翻台南大量房屋屋頂，空拍畫面可見處處帆布屋頂十分顯眼。聯合報系資料照
丹娜絲颱風去年7月吹翻台南大量房屋屋頂，空拍畫面可見處處帆布屋頂十分顯眼。聯合報系資料照

北門 丹娜絲颱風 台南

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