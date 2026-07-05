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澎湖女大生賣帳戶淪洗錢共犯 被害人原諒仍上訴求輕判理由曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣一名林姓女大生，將帳戶供詐團使用，致3名被害人受騙14萬餘元。被害人和林女達和解，林被依幫助洗錢罪判處4月徒刑、併科罰金4萬元。林不服上訴，求輕判或緩刑，澎湖地院合議庭審酌林已和被害人達和解，剩一人須按期賠償，宣告可緩刑2年。

判決指出，目前仍在就讀大學的林姓女大生，將自己名下的金融帳戶交付給不詳的詐騙集團成員使用。詐團成員利用林女的人頭帳戶，導致孫姓、潘姓、吳姓等3名被害人因受騙，陸續匯款共計14萬337元。案經檢警循線查獲，將林女移送法辦。

一審澎湖地院簡易庭審理後，認為林女提供詐團人頭帳戶，讓詐團得以隱身幕後，檢警難追查詐團成員真正身分，不僅破壞金融秩序、助長詐騙風氣，更增加被害人求償難度。但衡酌她年紀尚輕，仍是大學生，家庭經濟勉持，且過去素行良好，無前科，依幫助洗錢罪判處有期徒刑4月，得易科罰金，預知每日以1000元折算，併科罰金4萬元。

但林女認為自己已承認犯行，然原審量刑過重，提起上訴，求輕判獲緩刑；澎湖地院合議庭審理時，認原審刑度並未逾越法律規範範圍，駁回上訴，但審酌林女因一時失慮，且坦承犯行，與被害人達成和解，獲其中2人親口原諒，並已賠償2人全數金額，另1人正按期付賠償金。

法官認為林女應知所警惕、無再犯之虞，為使其深切記取教訓並確實彌補被害人損害，最終宣告緩刑2年，若未履行賠償被害人，將撤銷緩刑。

澎湖女大生賣銀行帳戶淪洗錢共犯被判刑。（示意圖）記者石秀華／攝影
澎湖女大生賣銀行帳戶淪洗錢共犯被判刑。（示意圖）記者石秀華／攝影

澎湖 洗錢 被害人

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