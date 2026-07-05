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一筆1萬5000元欠款卡住土地70餘年 嘉院判塗銷抵押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

一筆僅1萬5000元的債權，卻讓土地背負70餘年抵押登記。嘉義地方法院近日判決，認定該筆1952年設定的抵押權早已因時效及除斥期間屆滿而消滅，應予塗銷，讓劉家子孫多年來的土地心結終於露出曙光，但判決仍可上訴，尚未完全塵埃落定。

這起塗銷抵押權登記事件，源於1952年一筆擔保債權僅1萬5000元的土地抵押權。判決指出，當年劉姓地主為擔保1萬5000元債務，將嘉義市一筆土地設定抵押權給羅姓債權人，約定存續期間至1952年6月21日止。依民法規定，債權請求權15年間未行使即消滅，而抵押權人在債權時效完成後5年內若未實行抵押權，抵押權也隨之消滅。

法院審酌，本案自清償期限屆滿後，羅姓債權人及其後人數十年來均未主張清償，也未聲請拍賣或實行抵押權，因此早在1967年債權請求權已完成消滅時效，至1972年抵押權亦因5年除斥期間屆滿而消滅，依法已無繼續存在的依據。

法院表示，由於抵押權早在羅姓債權人過世前即已消滅，因此其繼承人並未繼承到抵押權，只負有塗銷抵押權登記的義務，無須先辦理抵押權繼承登記即可直接塗銷。

審理期間，部分羅姓繼承人向法院表示，由於抵押權設定年代久遠，家族對此事幾乎毫無印象，且抵押權人已過世20多年，部分繼承人也已辭世，為維護法律秩序安定，對塗銷抵押權並無意見，其餘被告則未到庭答辯。

劉家子孫對於祖先留下的土地多年來一直掛著這筆舊抵押權，雖然金額僅1萬5000元，但抵押登記始終存在，猶如壓在心頭的一塊大石，如今法院判決准予塗銷，終於有機會讓土地恢復完整權利狀態，也卸下家族多年來的心頭重擔。

不過，本案目前仍屬一審判決，依法可於判決送達後20日內提起上訴，在判決確定前，地政機關尚不能據以辦理塗銷登記，因此這筆跨越逾70年的舊抵押權雖已接近走入歷史，仍須待判決確定後，才能真正為這段延續數代人的土地債權糾葛劃下句點。

70餘年前1萬5000元借款未解，嘉院判准塗銷抵押權。圖／聯合報系資料照
70餘年前1萬5000元借款未解，嘉院判准塗銷抵押權。圖／聯合報系資料照

債務 嘉義

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