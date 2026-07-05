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已婚男警夜奔女同事家「換螢幕」 正宮氣炸怒告結局翻車

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃姓女子和從警的林姓丈夫結婚多年，2023年黃女看到丈夫傳訊給同分局的女同事「我整個腦子都是你」，還在深夜直奔女方家中「換螢幕」，氣得提告女同事求償60萬元，一審法官認為訊息只是林男單相思，判黃女敗訴，她不服上訴，高雄高分院認為林男雖有追求女同事，但對方有勸林回歸家庭，判黃女敗訴確定。

判決指出，黃女與林男2016年結婚，兩人育有兩名子女，2023年間，黃女從林男手機發現他曾傳訊給女同事「抱完你要下車我也捨不得」、 「我整個腦子都是你」，雖然對話過程女同事未正面回覆，但林男仍繼續傳訊「你就是怕我啊一直閃」、「你不讓我愛我沒辦法靠近」。

之後女方才回訊「你這樣出來，都不會擔心怕遇到認識的人？你就真的這麼愛我？你已經佔有我了，我們當作什麼都沒發生過。」

且不僅傳訊，林男甚至曾於深夜出現在女同事家中，被黃女當場抓到；黃女事後氣炸，認為女同事與丈夫過從甚密，已逾越一般同事情誼，向女同事提告求償60萬元。

屏東地方法院審理時，挨告的女同事反駁，稱對話紀錄看得出來是林男單方面示愛，她還開導林男要好好經營家庭，至於林男出現在她家，是為了省錢才請她幫忙換手機螢幕，黃女的錄影畫面都可以看到更換螢幕的設備。

法官認為，林男傳訊給女同事的文字雖然曖昧，但無其他親密影像證據，若僅以訊息推論兩人有不正常男女關係，無異為文字獄，對話內容偏林男單方面追求，判黃女敗訴。

黃女不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為林男確實多次對女同事示愛，但女方在對話中始終保持距離，不僅反問「你跟你太太談得如何？」，更直言「必須理性，因為你是有家庭的人」、「不要莽撞」、「好好疼惜太太」，顯見女方並無介入婚姻之意，駁回黃女上訴確定。

高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)
高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)

結婚 丈夫 同事

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