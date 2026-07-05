侵占13萬愛心款甩鍋秘書 前婦女會長扯「年老記性差」 二審吐錢獲緩刑

台中市七旬沈姓女子曾任南屯區婦女會理事長，多年連任，但涉嫌浮報愛心工作隊帳目私吞差額，她將實際支出短少的13萬餘元愛心款侵占，事後辯稱「年事已高記憶衰退，礙難逐一詳列單據，實無可厚非」，婦女會察覺帳目不實憤而提告。沈女堅詞否認，辯稱是秘書遺漏單據，台中高分院近日審結，依業務侵占罪，判沈女6月徒刑，可易科，二審審理期間，沈女與婦女會達成和解，法官宣告緩刑2年，全案確定。

判決指出，2017年8月27日至2020年8月21日間，沈女擔任台中市南屯區婦女會理事長，全權保管經費，她明知「急難濟助及喪葬補助」與「慰問金、認養金」等項目實際僅支出27萬7158元，指示不知情秘書於決算表不實登載共支出41萬6000元，並在交接時提交該表。

沈女將帳面與實際支出的差額13萬8842元侵占入己，嚴重損害帳目正確性，案經婦女會提告後，檢方原依詐欺罪將起訴她。

台中地院審酌，沈女利用職務侵占公款，犯後否認犯行、未與告訴人達成調解，依法變更起訴法條，從一重依業務侵占罪判處有期徒刑6月，併科罰金5萬元，均得易科罰金或易服勞役。

沈女不服提起上訴，主張自己確有自掏腰包捐款，因卸任移交憑證不在手邊，加上該會組織鬆散、記帳流程不嚴謹，單據恐遭秘書漏記，堅決否認有侵占意圖。

台中高分院近日審結，認定沈女無法提出實際支出相關證據，所辯純屬卸責之詞，駁回上訴維持原判刑度。但考量沈女在二審期間，已與婦女會調解成立，當場給付5萬元賠償金，法院認其經教訓應知警惕無再犯之虞，撤銷原沒收判決，另宣告緩刑兩年，期間需依調解筆錄履行剩餘賠償，全案確定。