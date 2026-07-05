台中無照男車禍肇逃辯「趕上班」... 二審賠償和解獲緩刑

台中市羅姓男子去年4月無照騎機車撞倒紀姓女騎士，未通報救護即落跑，羅男辯稱「看她馬上爬起來認為沒怎麼樣，為趕上班先行離開」 紀女受傷怒報案 。一審過失傷害、肇事逃逸，判羅男拘役50日、6月徒刑，都得易科罰金 ；二審駁回上訴，但因雙方和解宣告緩刑3年，肇逃部分尚未確定。

判決指出，2025年4月4日上午7時23分許，羅男明知駕照因欠繳罰單遭註銷，仍騎車行駛於台中市西區民權路，當他準備向左變換車道時，應注意讓直行車先行，卻疏未注意左後方來車即貿然往左偏移，導致同向直行的紀女閃避不及，兩車發生碰撞。

車禍撞擊導致紀女人車倒地，受有右側手腕與手肘擦挫傷，羅男明知車禍致人受傷，未留置現場通報救護，也未留聯絡方式便逕自逃逸，警方調閱監視器將其查獲，檢方偵查後依法起訴。

台中地院審酌，羅男違規變更車道屬肇事主因，犯後未見悔意且未賠償 ，依無照過失傷害罪判拘役50日，另依肇事逃逸罪判徒刑6月，兩罪皆得易科罰金 。

羅男不服提上訴，堅稱紀女車速過快，還辯稱見對方急著報警且隨即起身，自認對方僅受小擦傷，因急著上班才離開，否認有肇逃故意，請求從輕量刑。

台中高分院近日審結，認定羅男明知被害人倒地，即應停留救護，辯詞不足採信，駁回上訴，但考量羅男審理間已賠償2萬5千元和解，紀女也具狀不願追究，另宣告緩刑3年，參加3場法治教育、付保護管束，全案過失傷害已確定，肇事逃逸部分尚未確定，仍可上訴。