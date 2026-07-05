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遭前岳父痛毆！男嗆前妻「不是妳死就是我死」 二審獲減刑定讞
彰化縣詹男前年9月赴黃姓前妻家談判，遭前岳父持竹竿毆傷，怒嗆「不然不是妳死就是我死」，致前妻畏懼報警，詹男辯稱是一時氣憤，脫口而出，一審原判拘役55日，但詹男上訴，指稱黃姓岳父打人只判拘役45日，他僅口出惡言，卻判得較重，台中高分院近日審結，認定原審量刑過重，改判拘役30日定讞，可易科。
判決指出，202年9月12日下午2時38分許，詹男因金錢爭執，搭車赴黃姓前妻家對質。黃女躲進叔叔工廠報警，待警方到場才出。詹男企圖衝上前遭阻，黃父見狀持竹竿攻擊，致詹男臉手撕裂傷。
詹男氣得直說「我已經說過不要讓我來到這裡，不然不是你死就是我死」，使黃女畏懼，案經警方移送，檢方偵查後依恐嚇危害安全罪嫌起訴。
一審審理時，詹男稱被打才氣憤發言，法官不採信，考量其有前科且不思理性溝通，判拘役55日。黃父因涉傷害，判拘役45日。
詹男不服判決提起上訴。他主張黃父動手傷人僅判45日，自己言語恐嚇卻遭判更重，刑度明顯失衡，請求從輕量刑。
台中高分院審酌，詹男原無恐嚇犯意，遭打傷後才出言恐嚇，院方認黃父傷害屬實害行為，詹男言語恐嚇屬危險行為，一審量刑違比例原則，撤銷原判決，改判拘役30日，全案定讞。
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