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陽明交大電資專班前專員偽印詐款未遂 離職竟刪大量師生資料遭判刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

國立陽明交大電機暨資訊學院碩士在職專班驚傳校園行政弊案。劉姓前行政專員任職期間竟私刻專班主任李姓教授的印章，偽造文具、生活用品、餐飲支出憑證企圖詐領經費，遭李抓包解職後，又利用Gmail漏洞私自更改密碼，入侵公務信箱並刪除大量師生教務資料；新竹地院審理終結，依行使偽造私文書、無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄等罪判刑。

判決書指出，劉女原為陽明交大電資專班行政專員，2024年間未經電資專班暨其主任李姓教授同意或授權，私自委託不知情的鎖匙刻印行店員偽造李姓主任的職名章與簽名章。隨後，劉女在同年10至11月間，接連偽造「陽明交大支出憑證黏存單」與「單位領用物品扣款明細表」，虛報文具、舉辦課程助教討論會申領誤餐費及開鎖費約5千多元，企圖向校方核銷撥款。

同年11月8日，李姓主任發現異樣，及時通報陽明交大主計室及總務處，才使劉女詐領未遂，校方並將其解職，變更由劉女先前申設交接的兩組專班公務信箱密碼，改由其他助教及研究助理接管。

不料，劉女竟在同年11月12日利用Gmail「忘記密碼」機制無法辨識管理員是否離職的系統漏洞，重新設定密碼入侵兩組公務信箱，劉女登入後，將信箱內的寄件備份、標籤為「學分專班」與「學分班相關」的資料夾檔案全數無故刪除，導致專班師生權益受損，直到隔日，研究助理上班發現無法登入且資料遭刪，才揭發此事。

法官審理時，劉女坦承犯行，表達願意賠償專班損失但遭校方婉拒。法官認為，劉女身為行政專員，本應恪遵職務倫理，卻未經授權擅自偽造主管印章及相關私文書，藉此向校方申請核銷經費，詐取公務經費；離職後還利用電子郵件帳號密碼重設機制漏洞，重新取得公務信箱登入權限，並刪除寄件備份及諸多檔案電磁紀錄，對陽明交大電資專班師生權益造成一定影響，妨害校務資訊管理及正確性。

法官考量，劉女坦承犯行，本身無前科，具有悔意，審酌依行使偽造私文書、無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄等罪判刑1年，緩刑3年，需支付公庫10萬元。

法官考量，劉女坦承犯行，本身無前科，具有悔意，審酌依行使偽造私文書、無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄等罪判刑1年，緩刑3年，需支付公庫10萬元。圖／聯合報系資料照
法官考量，劉女坦承犯行，本身無前科，具有悔意，審酌依行使偽造私文書、無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄等罪判刑1年，緩刑3年，需支付公庫10萬元。圖／聯合報系資料照

陽明交大 Gmail

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