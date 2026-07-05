大夜喝拿鐵忘結帳改判無罪 高院批超商享24小時經濟利益卻忘員工體力

徐姓超商女店員被控凌晨「偷喝」市價75元的燕麥奶拿鐵，店家提告，徐女解釋先前即預購32杯，因精神不濟而漏結帳，士林地院依業務侵占罪判3月得易科罰金之刑。徐女上訴，台灣高等法院批評雇主享有24小時營運的經濟利益，卻因店員失誤興訟，徐女在監視器前飲用，業務侵占罪不處罰過失犯，改判無罪確定。

高院指出，台灣超商能提供五花八門的服務，關鍵在於「萬能店員」，但這卻是「廉價的便利」，店員在極低的薪資門檻下負擔爆炸性成長的「組合勞動」，不僅要會結帳，還要清洗機台、製作霜淇淋與咖啡、上架商品等。勞動基準法明文規定「勞工繼續工作4小時，至少應有30分鐘之休息」超商大夜班多採取單人值班，勞工的注意力會渙散，發生失誤的機率倍增。

徐女為某超商北車捷運站正職員工，因男友央求代班，才無薪支援北投一家分店大夜班。士林地檢署起訴指出，徐女去年5月17日凌晨4時，擅取店內業務持有的飲品材料，製作市價75元的燕麥奶拿鐵，未結帳即飲用，陳姓店長調閱監視器畫面而報警，她涉犯業務侵占罪。

因單人值班，徐女表示因極度疲憊、體力達極限，沖了咖啡卻忘了結帳，是作業疏失，不是惡意侵占，更何況她是在監視器前沖泡，若有犯意，早就規避監控。士林地院認為徐女製作飲品時並未恍惚，審酌燕麥奶拿鐵價格不高，判3月徒刑，得易科罰金。

徐女上訴，指當天因疲勞，延遲將鮮食上架，導致馬鈴薯損壞並遭客人投訴，陳姓店長向她索賠1萬5000元，但她代班根本沒拿到薪資。她說，這起案子根本就是陳姓店長「以刑逼民」的延伸，獅子大開口。

高院調查，徐女去年5月16日早上7點至下午6點上北車捷運店早班，翌日凌晨支援北投的分店大夜班，期間喝了1杯未結帳的燕麥奶拿鐵，但6時購買薏仁漿則有結帳。高院確認徐女去年5月8日即預購32杯燕麥奶拿鐵，案發前寄杯剩26杯，她「因身心俱疲才漏未結帳」的主張可信。

合議庭認為當員工隨手拿取一瓶提神飲料飲用，以維持最低限度的工作動能時，大腦預設的指令極可能是「稍後趁空檔刷條碼」或「下班時與其他商品一併結帳」，但極可能因客流或其他店務打斷，本件欠缺徐女不法意圖，改判無罪，不得上訴。

█高院抨超商店長拿司法當企業威嚇工具 檢方、士院同遭點名

徐姓女店員因1杯漏結帳的75元拿鐵，陳姓超商店長向台北市警北投分局提告竊盜，士林地檢署依業務侵占罪起訴，一審遭判刑3月，但二審不僅改判無罪，判決書更附「旁論」，指雇主本可透過勞動基準法及內規處理，卻採毫不留情的刑事訴追，痛批雇主將國家嚴肅的司法資源當成私人企業管理的威嚇工具。

除了告訴人罕見遭法官斥責、質疑違法外，台灣高等法院同樣點出檢察官一味追求訴追與定罪，無益司法資源合理分配，而士林地院也缺乏「審判者應具備的實踐智慧」，違反一般國民對於極度疲勞下，人類注意力與記憶力可能發生短暫斷層的經驗法則。高院請執法人員謹記「法乃至善與公平之藝術」，不要讓冰冷的法條，凌駕於對被告過勞處境的同理與實質正義之上。

高院認為徐女因連續值班而精神不濟，一時疏漏才沒結帳自己消費的燕麥奶拿鐵，沒有「意圖為自己不法之所有」的主觀犯意，為落實「慎刑」思維、無罪推定原則，應諭知被告無罪，士林地院沒有詳細勾稽、爬梳來龍去脈就判被告有罪，用法違誤，因此撤銷原判決。

高院認為超商大夜班店員會陷入精神狀況不佳的狀況，根本原因往往是雇主未履行職業安全衛生法、勞動基準法強制要求的照顧義務，雇主可能為了節省人事成本，刻意安排單人排班，導致勞工面臨過度密集的工作量。

事發分店為加盟店，判決書旁論質疑該店未能提供完善的勞動環境，且涉嫌違反勞基法工時與休息規定，陳姓雇主不僅對徐女延遲上架鮮食而索賠1萬5000元，還因1杯拿鐵而祭出最嚴厲的刑事訴追，等於是把企業經營的成本考量與管理漏洞所衍生出的營運風險，完全轉嫁並歸咎於處於弱勢地位的基層勞工。

因手段與目的嚴重失衡，還帶有濃厚的「以刑逼民」、報復性意味，分店雇主遭合議庭痛批濫用權利，「應受負面的社會與法律評價」。