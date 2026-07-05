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嫌移送麻煩 警查獲假車牌鎖抽屜 依偽造文書、滅證罪起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中市警交通大隊許姓警員取締違停，發現一輛小客貨車懸掛偽造車牌，為省去繁瑣的移送程序，擅自改登載成「未懸掛有效號牌」，將該車牌藏在辦公室抽屜而沒上繳、銷毀，直到台中地檢署追查另案，意外曝光。中檢依偽造文書、滅證罪起訴許，許事發後辦退休。

檢方調查，許二○二四年十二月四日在西區民族路、市府路口發現一輛小客貨車違停，懸掛已註銷牌照的車牌，認定違反道路交通管理處罰條例，並填製「台中市政府妨害交通車輛移置保管單」，將該車移置文心拖吊場。

許為免除繁瑣的移送程序，將保管單內電腦查詢欄原註記「懸掛他車號牌（掛假牌）」畫線刪除，另製「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」，違規事實欄登載「未懸掛有效號牌停於道路（逕行註銷）」，未依實際情況登載「懸掛他車號牌」。

違停 台中市

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