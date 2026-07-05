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「以刑逼民」 高院：司法成私人企業威嚇工具

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

超商徐姓女店員因一杯漏結帳的七十五元拿鐵，陳姓店長向台北市警北投分局提告竊盜，士林地檢署依業務侵占罪起訴，一審遭判刑三月。但台灣高等法院不僅改判無罪，判決書更附「旁論」，指雇主本可透過勞動基準法及內規處理，卻採毫不留情的刑事訴追，痛批雇主將國家嚴肅的司法資源當成私人企業管理的威嚇工具。

除了告訴人罕見遭法官斥責、質疑違法外，高院合議庭同樣點出檢察官一味追求訴追與定罪，無益司法資源合理分配，而士林地院也缺乏「審判者應具備的實踐智慧」，違反一般國民對於極度疲勞下，人類注意力與記憶力可能發生短暫斷層的經驗法則。

高院認為徐女因連續值班而精神不濟，一時疏漏才沒結帳自己消費的燕麥奶拿鐵，沒有「意圖為自己不法之所有」的主觀犯意。

為落實「慎刑」思維、無罪推定原則，高院認為應諭知被告無罪，士林地院沒有詳細勾稽、爬梳來龍去脈就判被告有罪，用法違誤，因此撤銷原判決。

高院認為超商大夜班店員會陷入精神不佳的狀況，原因往往是雇主未履行職業安全衛生法、勞動基準法強制要求的照顧義務，雇主可能為了節省人事成本，刻意安排單人排班，導致勞工面臨過度密集的工作量。

案發超商為加盟店，判決書旁論指出該店未能提供完善的勞動環境，且涉嫌違反勞基法工時與休息規定，陳姓雇主不僅對徐女延遲上架鮮食而索賠一萬五千元，還因一杯拿鐵而祭出最嚴厲的刑事訴追，等於是把企業經營的成本考量與管理漏洞所衍生出的營運風險，完全轉嫁並歸咎於處於弱勢地位的基層勞工。

因手段與目的嚴重失衡，還帶有濃厚的「以刑逼民」、報復性意味，加盟店雇主遭合議庭痛批濫用權利，「應受負面的社會與法律評價」。

台灣高等法院 超商 雇主

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