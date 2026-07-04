搭火車朝人噴辣椒水？他稱怕遭攻擊僅拿出警告 法官戳破謊言判刑1年

黃姓男子搭火車時與人發生衝突，朝一對夫妻噴辣椒水。法官審理時，黃男辯稱對方很凶，怕遭攻擊，有拿出辣椒水警告，但沒有噴。法官勘驗車廂和手機錄影畫面，證明黃說謊，不採信辯詞，並指黃毫無悔意，依傷害罪判刑1年。

基隆地檢署檢察官起訴黃男去年9月6日下午搭乘台鐵區間車，行經新北市瑞芳區猴硐站至瑞芳站間路段時，因認遭鄰座男乘客踢腳騷擾，兩人發生口角衝突時，黃男朝對方與其妻子方向噴辣椒水，導致兩人眼睛紅腫、脖子紅腫灼熱等傷害，涉犯傷害罪。

基隆地方法院審理時，黃男辯稱，在車上睡覺時，對方踢他的腳，他跟對方說爬完山很累，要休息。因為對方壓著他放在旁邊椅子的包包，感覺很有敵意，用力扯要拿走包包離開時，對方站起來很大聲說「阿你要怎麼樣」，他嚇一跳，怕遭對方他攻擊，拿出辣椒水警告，但沒有噴。

黃男說，要離開車廂打開車門時，對方把他整個人抓起來往椅子上摔，一直打他。他很累，沒力氣反抗，被對方壓著打，大聲喊救命。掙脫時車子進站，他開跑到月台上，往有台鐵人員的地方跑。如果他有用辣椒水噴到對方，對方不可能還會追著他打。

受傷男子證稱，兩人發生口角後，黃男朝他的臉噴辣椒水，並聲稱要噴到他眼睛瞎掉，因為小孩也在現場，當下感到很害怕。他的妻子證稱，上車坐下後，旁邊的黃男跟她的先生說話，她先生問說「你在跟我說話嗎？」，對方就開始罵髒話，叫他們滾。火車過侯硐站後，對方從背包拿出辣椒水往她先生臉上噴，她也被波及。

法官當庭勘驗台鐵車廂監視器影像，看到黃男斜躺在座位，包包放在旁邊座位。提告的夫妻帶小孩上車後，丈夫坐在黃男背包旁。兩人有交談，約1分半鐘後，黃男持從背包取出的辣椒水，往受傷男子方向噴去。

男子起身並用手遮擋，叉腰跟黃男理論，接著坐回座位，兩人又發生爭執。黃男多次噴灑辣椒水，並與受傷男子扭打拉扯，黃男最將被壓制在椅子上。

法官也勘驗乘客手機的錄影畫面，受傷男子先後說「我叫警察，你要去那裡？」「為什麼拿東西噴我」。黃男分別回稱「你憑什麼碰我，你是誰」，「我要去上廁所」，黃男還對旁人說「不要拍我」。

受傷男子接著發現他的妻子也被噴辣椒水，衝上前對黃男說「你憑什麼噴我老婆」，兩人並發生扭打，黃持續噴辣椒水，另一男乘客說「你噴到我了」，此時小孩哭得很大聲。黃男起身往另一車廂走去，受傷男子拉住他說「你不要走」，黃男掙脫，表示要上廁所」，兩人在車門處拉扯，之後黃男走進另一車廂，車廂門關閉，受傷男往回走。

法官認定黃男確有基於傷害犯意，朝受傷夫妻噴辣椒水並造成兩人受傷，黃男辯詞不予採信。審酌黃男僅因發洩不滿情緒，就朝人噴辣椒水應嚴予非難。兼衡犯後飾詞卸責，毫無悔意，也未賠償告訴人損害，審酌犯罪動機、傷者傷勢、黃男學歷、職業等生活情狀，依傷害罪判刑1年。全案可上訴。