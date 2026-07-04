快訊

怒斥「狄鶯寵壞孫安佐」！舅舅看到這一幕不忍了：神經病

中職／費爾柴德來台打球有譜？葉君璋：我們應該是其中一隊

聽新聞
0:00 / 0:00

台中懶警嫌移送程序繁瑣…查獲假車牌竟「藏辦公室抽屜」吃上2罪嫌

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中市警局交通大隊許姓警員取締違停，發現1輛小客貨車掛偽造車牌，為了規避繁瑣移送程序竟擅自改登載成「未懸掛有效號牌」，還將該車牌藏在辦公室抽屜而沒上繳、銷毀，經檢察官發函查辦才曝光，檢方偵結依偽造文書、滅證等罪嫌起訴他，許事發後已辦退休。

檢方查，許員2024年12月4日在交大第一中隊巡邏時，當下午在西區民族路、市府路口發現1輛小客貨車違停，並懸掛已註銷牌照的車牌，認定違反道路交通管理處罰條例，並填製「台中市政府妨害交通車輛移置保管單」，將該車移置文心拖吊場。

該車駕駛人楚姓男子當晚7點到拖吊場打算辦理領回，並向許員告知該車是廖姓友人所有，前因酒駕遭吊扣車牌1年，自己因經濟困難借用該車，並從淘寶上買車牌懸掛。

許再透過系統查到小貨車真實牌照號碼，當下已確認是查獲懸掛偽變造車牌案件，應舉發、扣繳牌照，並依偽造文書罪嫌移送偵辦。

檢方發現，許為免除繁瑣移送程序，竟將保管單內電腦查詢欄原註計「懸掛他車號牌 （掛假牌）」畫線刪除，另製「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」，違規事實欄登載「未懸掛有效號牌停於道路（逕行註銷）」，而未依實際情況登載「懸掛他車號牌。」

此外，許為徹底隱匿楚男掛偽造車牌一事，非但沒將查獲的偽造送交大執法組，卻刻意將該車牌藏在辦公室抽屜內。

直到台中地檢署另案查扣車牌，卻發現沒依法報請警局偵辦就逕行銷毀，2025年3月10日發函給許員要他以職務報告說明，許同月17日才稱將開車牌放在交大辦公室抽屜。

檢方訊時，許員坦承不諱，有相關證詞、電腦紀錄、監視器畫面可佐，偵結依行使不實登載公文書、隱匿刑事證據等罪嫌起訴他。

台中市警局。記者曾健祐／攝影
台中市警局。記者曾健祐／攝影

假車牌 台中 警察

延伸閱讀

酒駕男拒檢一路亂竄最高罰16.5萬 落網辯不適仍送辦

警政署長兒子火鍋店遭竊 球棒痛毆、熱湯燙小偷...法院判決出爐

又是毒駕！平鎮男騎車搖晃遭警攔 篩出大麻陽性、查獲喪屍菸彈

台中多車連環推撞 肇事駕駛毒品快篩陽性遭法辦

相關新聞

2歲半幼兒滿身是傷疑遭保母虐待 屏東縣府一查竟是違法收托

屏東縣一名2歲半幼童因長期身上有多處大小瘀傷，被發現後通報縣府，調查發現黃姓保母在停托期間仍違法收托兒童，立即廢止其保母登記。社會處呼籲父母，托育前除了要查看是否有保母證，也要向縣府查證是否有保母登記。

台中懶警嫌移送程序繁瑣…查獲假車牌竟「藏辦公室抽屜」吃上2罪嫌

時任台中市警局交通大隊許姓警員取締違停，發現1輛小客貨車掛偽造車牌，為了規避繁瑣移送程序竟擅自改登載成「未懸掛有效號牌」，還將該車牌藏在辦公室抽屜而沒上繳、銷毀，經檢察官發函查辦才曝光，檢方偵結依偽造文書、滅證等罪嫌起訴他，許事發後已辦退休。

13樓住戶遭竊連保險箱都搬走 警查出同棟鄰居是賊火速逮人

宜蘭市一處大廈13樓住戶遭竊，不只現金、電腦，連保險箱都被搬走，警方組成專案小組，調閱周邊監視器畫面，未發現保險箱被搬離大樓，抽絲剝繭查出7樓租客涉有重嫌，12小時內逮人，依加重竊盜罪嫌送辦；受害屋主專程到分局感謝警方火速破案。

警政署長兒子火鍋店遭竊 球棒痛毆、熱燙燙小偷...法院判決出爐！

警政署長張榮興的兒子張邵棠在台中經營的火鍋店遭竊，張男與洪姓友人趕回撞見賴姓慣竊，雙方起肢體衝突，賴控訴被張持棍毆打、拿熱湯燙手，張、洪被依強制、傷害罪嫌起訴；台中院審理時，2人和賴和解、對方撤告，台中地院依妨害自由判2人拘役55日，均緩刑2年，可上訴。

高雄轎車撞工程車失控滑行70公尺 駕駛酒測值超標、乘客連坐挨罰

劉姓男子今天凌晨3時許駕車搭載友人林姓男子，行經高市翠華路和新莊一路口，衝撞施工工程車，劉的轎車失控滑行70公尺才停下，引擎蓋脫落，幸無人受傷；劉男酒測值高達每公升1毫克，當場被警方逮捕，乘客林男則挨罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。