台中懶警嫌移送程序繁瑣…查獲假車牌竟「藏辦公室抽屜」吃上2罪嫌

時任台中市警局交通大隊許姓警員取締違停，發現1輛小客貨車掛偽造車牌，為了規避繁瑣移送程序竟擅自改登載成「未懸掛有效號牌」，還將該車牌藏在辦公室抽屜而沒上繳、銷毀，經檢察官發函查辦才曝光，檢方偵結依偽造文書、滅證等罪嫌起訴他，許事發後已辦退休。

檢方查，許員2024年12月4日在交大第一中隊巡邏時，當下午在西區民族路、市府路口發現1輛小客貨車違停，並懸掛已註銷牌照的車牌，認定違反道路交通管理處罰條例，並填製「台中市政府妨害交通車輛移置保管單」，將該車移置文心拖吊場。

該車駕駛人楚姓男子當晚7點到拖吊場打算辦理領回，並向許員告知該車是廖姓友人所有，前因酒駕遭吊扣車牌1年，自己因經濟困難借用該車，並從淘寶上買車牌懸掛。

許再透過系統查到小貨車真實牌照號碼，當下已確認是查獲懸掛偽變造車牌案件，應舉發、扣繳牌照，並依偽造文書罪嫌移送偵辦。

檢方發現，許為免除繁瑣移送程序，竟將保管單內電腦查詢欄原註計「懸掛他車號牌 （掛假牌）」畫線刪除，另製「台中市政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單」，違規事實欄登載「未懸掛有效號牌停於道路（逕行註銷）」，而未依實際情況登載「懸掛他車號牌。」

此外，許為徹底隱匿楚男掛偽造車牌一事，非但沒將查獲的偽造送交大執法組，卻刻意將該車牌藏在辦公室抽屜內。

直到台中地檢署另案查扣車牌，卻發現沒依法報請警局偵辦就逕行銷毀，2025年3月10日發函給許員要他以職務報告說明，許同月17日才稱將開車牌放在交大辦公室抽屜。

檢方訊時，許員坦承不諱，有相關證詞、電腦紀錄、監視器畫面可佐，偵結依行使不實登載公文書、隱匿刑事證據等罪嫌起訴他。