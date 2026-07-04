13樓住戶遭竊連保險箱都搬走 警查出同棟鄰居是賊火速逮人

宜蘭市一處大廈13樓住戶遭竊，不只現金、電腦，連保險箱都被搬走，警方組成專案小組，調閱周邊監視器畫面，未發現保險箱被搬離大樓，抽絲剝繭查出7樓租客涉有重嫌，12小時內逮人，依加重竊盜罪嫌送辦；受害屋主專程到分局感謝警方火速破案。

住在宜蘭市泰山路某大廈的13樓住戶，日前到宜蘭警分局報案，表示他上月29日晚間返家，發現陽台落地窗被破壞，家裡被翻箱倒櫃，現金、名牌精品、電腦、空拍機貴重物品不翼而飛，藏放現金、黃金的保險箱都被搬走。

宜蘭警分局組成專案小組，調閱周邊監視器影像，確認保險箱並未被搬離大樓，懷疑是同棟住戶所為，抽絲剝繭查出7樓租屋的56歲程姓男子涉有重嫌，以車追人，在獲報案12小時內，在市區另一處大樓地下室找到程男。

程嫌坦承當天上午11時從戶外逃生梯攀爬到陽台，再破窗躡手躡腳進入屋內行竊；警方在他租處找到保險箱，起出現金36萬元及價值約16萬元的黃金一兩，警詢後依加重竊盜罪嫌送辦。

受害屋主專程到宜蘭警分局，感謝警方積極努力，短時間就逮捕竊賊，保障社區安全；警方提醒民眾外出時應確實檢查門窗是否上鎖，妥善保管貴重財物，建議可加裝防盜設備及監視系統，提升居家安全。

宜蘭一名程姓男子，涉嫌侵入同棟大樓樓上住戶家中行竊，還搬走內有現金、黃金的保險箱。記者王燕華／翻攝