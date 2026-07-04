快訊

怒斥「狄鶯寵壞孫安佐」！舅舅看到這一幕不忍了：神經病

中職／費爾柴德來台打球有譜？葉君璋：我們應該是其中一隊

聽新聞
0:00 / 0:00

13樓住戶遭竊連保險箱都搬走 警查出同棟鄰居是賊火速逮人

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭市一處大廈13樓住戶遭竊，不只現金、電腦，連保險箱都被搬走，警方組成專案小組，調閱周邊監視器畫面，未發現保險箱被搬離大樓，抽絲剝繭查出7樓租客涉有重嫌，12小時內逮人，依加重竊盜罪嫌送辦；受害屋主專程到分局感謝警方火速破案。

住在宜蘭市泰山路某大廈的13樓住戶，日前到宜蘭警分局報案，表示他上月29日晚間返家，發現陽台落地窗被破壞，家裡被翻箱倒櫃，現金、名牌精品、電腦、空拍機貴重物品不翼而飛，藏放現金、黃金的保險箱都被搬走。

宜蘭警分局組成專案小組，調閱周邊監視器影像，確認保險箱並未被搬離大樓，懷疑是同棟住戶所為，抽絲剝繭查出7樓租屋的56歲程姓男子涉有重嫌，以車追人，在獲報案12小時內，在市區另一處大樓地下室找到程男。

程嫌坦承當天上午11時從戶外逃生梯攀爬到陽台，再破窗躡手躡腳進入屋內行竊；警方在他租處找到保險箱，起出現金36萬元及價值約16萬元的黃金一兩，警詢後依加重竊盜罪嫌送辦。

受害屋主專程到宜蘭警分局，感謝警方積極努力，短時間就逮捕竊賊，保障社區安全；警方提醒民眾外出時應確實檢查門窗是否上鎖，妥善保管貴重財物，建議可加裝防盜設備及監視系統，提升居家安全。

宜蘭一名程姓男子，涉嫌侵入同棟大樓樓上住戶家中行竊，還搬走內有現金、黃金的保險箱。記者王燕華／翻攝
宜蘭一名程姓男子，涉嫌侵入同棟大樓樓上住戶家中行竊，還搬走內有現金、黃金的保險箱。記者王燕華／翻攝

宜蘭一棟大樓住戶遭竊，連內有現金、黃金的保險箱都被搬走，警方調閱監視器畫面，火速逮人。記者王燕華／翻攝
宜蘭一棟大樓住戶遭竊，連內有現金、黃金的保險箱都被搬走，警方調閱監視器畫面，火速逮人。記者王燕華／翻攝

保險 竊盜 宜蘭

延伸閱讀

不滿震後持續交管？太魯閣砂卡礑公廁、隧道噴漆不雅字眼 男子送辦

影／移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

警政署長兒子火鍋店遭竊 球棒痛毆、熱湯燙小偷...法院判決出爐

她面交10萬投資虛擬幣和黃金 和同事討論驚覺受騙...報警抓車手

相關新聞

2歲半幼兒滿身是傷疑遭保母虐待 屏東縣府一查竟是違法收托

屏東縣一名2歲半幼童因長期身上有多處大小瘀傷，被發現後通報縣府，調查發現黃姓保母在停托期間仍違法收托兒童，立即廢止其保母登記。社會處呼籲父母，托育前除了要查看是否有保母證，也要向縣府查證是否有保母登記。

台中懶警嫌移送程序繁瑣…查獲假車牌竟「藏辦公室抽屜」吃上2罪嫌

時任台中市警局交通大隊許姓警員取締違停，發現1輛小客貨車掛偽造車牌，為了規避繁瑣移送程序竟擅自改登載成「未懸掛有效號牌」，還將該車牌藏在辦公室抽屜而沒上繳、銷毀，經檢察官發函查辦才曝光，檢方偵結依偽造文書、滅證等罪嫌起訴他，許事發後已辦退休。

13樓住戶遭竊連保險箱都搬走 警查出同棟鄰居是賊火速逮人

宜蘭市一處大廈13樓住戶遭竊，不只現金、電腦，連保險箱都被搬走，警方組成專案小組，調閱周邊監視器畫面，未發現保險箱被搬離大樓，抽絲剝繭查出7樓租客涉有重嫌，12小時內逮人，依加重竊盜罪嫌送辦；受害屋主專程到分局感謝警方火速破案。

警政署長兒子火鍋店遭竊 球棒痛毆、熱燙燙小偷...法院判決出爐！

警政署長張榮興的兒子張邵棠在台中經營的火鍋店遭竊，張男與洪姓友人趕回撞見賴姓慣竊，雙方起肢體衝突，賴控訴被張持棍毆打、拿熱湯燙手，張、洪被依強制、傷害罪嫌起訴；台中院審理時，2人和賴和解、對方撤告，台中地院依妨害自由判2人拘役55日，均緩刑2年，可上訴。

高雄轎車撞工程車失控滑行70公尺 駕駛酒測值超標、乘客連坐挨罰

劉姓男子今天凌晨3時許駕車搭載友人林姓男子，行經高市翠華路和新莊一路口，衝撞施工工程車，劉的轎車失控滑行70公尺才停下，引擎蓋脫落，幸無人受傷；劉男酒測值高達每公升1毫克，當場被警方逮捕，乘客林男則挨罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。