2歲半幼兒滿身是傷疑遭保母虐待 屏東縣府一查竟是違法收托

屏東縣一名2歲半幼童因長期身上有多處大小瘀傷，被發現後通報縣府，調查發現黃姓保母在停托期間仍違法收托兒童，立即廢止其保母登記。社會處呼籲父母，托育前除了要查看是否有保母證，也要向縣府查證是否有保母登記。

縣府調查，黃姓保母2023年取得托育人員技術士證，2024年2月登記為在宅保母，不過因托育品質不佳且有獨留幼童等違規紀錄，遭縣府限期改善及裁罰罰鍰，她不滿縣府管制2025年12月31日申請停止托育，縣府收回其保母登記；期間托育年資1年10月，共收托10名兒童。

沒想到黃姓保母停托後仍繼續違法收托，今年3月收托一名2歲半幼童，24小時在家照顧；7月幼童上幼幼班後，學校發現他身上多處大小不等瘀傷，疑似遭保母不當對待，立即通報縣府。

社會處調查後，發現黃姓保母在停托期間仍違法收托，意圖規避輔導與檢查，先依兒少法廢止其保母登記，後續經調查若違反兒少法將處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並公布其姓名。

社會處表示，黃姓保母停托後仍列為加強訪視案，社工迄今每個月至少訪視一次，但未發現有違法收托情形。後續已協助家屬驗傷與訴訟相關事宜，並持續追蹤兒童身心狀況及司法進度。