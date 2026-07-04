屏東幼童疑遭停托保母不當對待 縣府廢止登記調查

屏東幼童疑遭居家保母不當對待，身上多處瘀傷。屏東縣社會處2日獲報啟動調查，發現黃姓保母停托卻違法收托，已先廢止保母登記；若查證屬實，最高可罰新台幣60萬元。

屏東縣政府社會處今天發布新聞稿表示，2日接獲通報，有幼童疑似遭居家保母不當對待，為確保兒童身心狀況，縣府即刻啟動調查；經查黃姓保母民國112年取得托育人員技術士證，113年2月登記為在宅保母，至114年12月31日申請停止托育。

社會處指出，黃姓保母托育年資1年10月，期間共收托10名兒童，因過往托育品質不佳且有獨留等違規紀錄，遭縣府限期改善及裁罰罰鍰在案，故停托後縣府仍列加強訪視案，迄今仍維持每月至少訪視1次。

社會處說明，此次通報案童今年3月開始送托，7月發現身上多處大小不等瘀傷，縣府接獲通報已指派社工啟動調查。黃姓保母明知停托期間不可收托兒童卻仍違法收托，意圖規避主管機關輔導與檢查；已先依兒少法廢止其保母登記，後續若經調查違反兒少法第49條第1項屬實，將處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布其姓名。