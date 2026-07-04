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高雄轎車撞工程車失控滑行70公尺 駕駛酒測值超標、乘客連坐挨罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

劉姓男子今天凌晨3時許駕車搭載友人林姓男子，行經高市翠華路和新莊一路口，衝撞施工工程車，劉的轎車失控滑行70公尺才停下，引擎蓋脫落，幸無人受傷；劉男酒測值高達每公升1毫克，當場被警方逮捕，乘客林男則挨罰。

左營警分局指出，劉姓男子（30歲）今天凌晨3時許駕駛豐田轎車搭載友人林姓男子（23歲），沿翠華路南往北行駛，行經新莊一路口時，不慎撞擊因道路施工臨停於施工路段的工程車，後失控滑行約70公尺才停下。

事故造成劉男轎車引擎蓋脫落，右側車身受損，零件碎落一地。警方獲報到場，因劉男滿身酒氣，劉坦承喝了啤酒和威士忌，警方宣讀權利告知可喝水再酒測，劉男豪爽拒喝水，乖乖配合酒測，結果酒測值高達每公升1毫克。

警方當場依公共危險罪現行犯將劉逮捕，移送橋頭地檢署偵辦；另依道路交通管理處罰條例第35條1項1款開單告發，可處3萬元以上12萬元以下罰鍰，移置保管車輛及扣繳牌照併吊扣駕照1至2年。

另同車乘客林男則依同條例第35條第8項規定處新臺幣6000元以上1萬5000元以下罰鍰。將劉男依公共危險罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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劉姓男子今天凌晨駕車搭載林姓男子，在高市翠華路和新莊一路口，衝撞施工工程車，失控滑行70公尺才停下，劉事後被警方測出酒駕。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今天凌晨駕車搭載林姓男子，在高市翠華路和新莊一路口，衝撞施工工程車，失控滑行70公尺才停下，劉事後被警方測出酒駕。記者石秀華／翻攝

劉姓男子今天凌晨駕車搭載林姓男子，在高市翠華路和新莊一路口，衝撞施工工程車，失控滑行70公尺才停下，劉事後被警方測出酒駕。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今天凌晨駕車搭載林姓男子，在高市翠華路和新莊一路口，衝撞施工工程車，失控滑行70公尺才停下，劉事後被警方測出酒駕。記者石秀華／翻攝

劉姓男子今天凌晨駕車搭載林姓男子，在高市翠華路和新莊一路口，衝撞施工工程車，失控滑行70公尺才停下，劉事後被警方測出酒駕。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今天凌晨駕車搭載林姓男子，在高市翠華路和新莊一路口，衝撞施工工程車，失控滑行70公尺才停下，劉事後被警方測出酒駕。記者石秀華／翻攝

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