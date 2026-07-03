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睡夢中遭攻堅搜索！狂掃各大演唱會門票 全台最大黃牛「強妮」50萬交保

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影／睡夢中遭攻堅搜索！狂掃各大演唱會門票 全台最大黃牛「強妮」50萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

全台最大<a href='/search/tagging/2/黃牛' rel='黃牛' data-rel='/2/209490' class='tag'><strong>黃牛</strong></a>「強妮」陳卿翊涉雇請工程師搶票遭檢方聲押，法院裁定50萬交保。圖／
全台最大黃牛「強妮」陳卿翊涉雇請工程師搶票遭檢方聲押，法院裁定50萬交保。圖／

台北地檢署掌握情資，指全台最大演唱會黃牛、強妮娛樂負責人陳卿翊（Johnny），涉雇請工程師利用AI搶票，再以高價出售牟利，其中又以韓團的票價利潤最豐，日前指揮刑事局搜索拘提陳男到案，檢察官林小刊認為，陳男的行為擾亂市場交易價格，且有共犯未到案，顯有串證之虞，向法院聲押禁見，法官晚間裁定50萬交保。

檢警調查，從事黃牛多年的陳卿翊，知悉近年台灣演唱會經濟發燒，因此雇用境外工程師用AI搶票，刑事局與台北市刑大日前分兵4路，前往陳男租屋處攻堅搜索，當場查扣近千張演唱會門票，包括GD權志龍、Super Junior、鄧紫棋、五月天、孫燕姿、陳奕迅等，當時陳卿翊還在房內睡覺，完全不知已被警方鎖定。

陳卿翊過去從事黃牛票買賣聞名，被喻為「全台最大黃牛」，他曾接受百萬網紅Joeman專訪，談論台灣黃牛票文化，自曝從業8年經歷。不過，陳男當時表示，文創法增訂「黃牛條款」後，由於風險太高，決定轉型改當主辦單位，開設強妮娛樂公司辦演唱會，詎料私下仍暗中從事賣黃牛票賺取暴利，且長期在境外遙控透，甚至疑有黑幫配合操控。

韓星GD與香港歌手鄧紫棋都曾來台北大巨蛋開演唱會，B1特區原價6至8千元的門票，開賣不到一分鐘即被掃空，即便鄧紫棋多加開一場，不少數歌迷仍是一票難求。陳卿翊透過工程師搶票後，先轉賣給下游配合的代理，再逐層向下銷售，一張票價最高喊到5至8萬元，利益驚人，保守估計不法所得數千萬元。

據了解，由GD權志龍韓流巨星齊聚的高雄拼盤演唱會「K-SPARK」引發全台騷動，但強妮娛樂竟在主辦單位正式售票前，高調在網路打出「保證有票」的預購口號，讓原主辦方相當不滿，除發聲明強調從未授權任何單位徵求贊助，也向刑事局提告蒐證。

強妮被檢方聲押在社群媒體脆上掀起熱議，不少網友說「大牛終於被抄了」、「真的不懂為什麼出影片說自己是黃牛，拖了這麼久才被抓」。

全台最大黃牛「強妮」陳卿翊涉雇請工程師搶票遭檢方聲押，法院裁定50萬交保。記者張宏業／攝影
全台最大黃牛「強妮」陳卿翊涉雇請工程師搶票遭檢方聲押，法院裁定50萬交保。記者張宏業／攝影

演唱會 黃牛

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