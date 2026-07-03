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私傳性平案翻拍資料給家長會「關切」 檢洩密罪起訴基隆某校長

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市某學校校長被控將下屬校安系統承辦人翻拍的性平案資料，以LINE方式傳給該校家長會副會長，欲藉此再請他校某家長會長「關切」性平案。他校校長察覺有異，通報教育部國民及學前教育署追查。基隆地檢署今天偵結，將涉案校長依公務員洩漏國防以外應秘密文書罪嫌起訴。

檢方指出，某學校一名「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」系統承辦人，去年2月某日，透過行動電話接收另所學校校安系統承辦人向校安系統通報性平案件之電子郵件，因他未在校，請同事登入校安系統並翻拍頁面。

他透過LINE取得校安系統頁面翻拍照片後，驚覺自己為性平案件之被檢舉人，同日將翻拍照片傳給他單位人員，其他人員又將翻拍照片傳給校長。

檢方調查，校長同日將翻拍照片透過LINE傳送給國中家長會副會長，透過副會長聯繫他校家長會會長，欲央請會長出面向他校關切性平案件，他校校長察覺有異，通報教育部國民及學前教育署追查。

檢方起訴指出，依性別平等教育法第23條第2項規定「當事人及檢舉人之姓名或其他足以辨識身分之資料，除有調查之必要或基於公共安全之考量者外，應予保密」、依國中校園性別事件防治準則第12條第2項規定「除有調查必要、基於公共安全考量或法規另有特別規定者外，對於當事人及檢舉人之姓名或其他足以辨識其身分之資料，應予以保密。」

檢方今天偵結，將涉案校長依公務員洩漏國防以外應秘密文書罪嫌起訴。

私傳性平案翻拍資料給家長會「關切」，檢洩密罪起訴基隆某校長。記者游明煌／攝影
私傳性平案翻拍資料給家長會「關切」，檢洩密罪起訴基隆某校長。記者游明煌／攝影

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