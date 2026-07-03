聽新聞
0:00 / 0:00
台南毒駕追撞機車致騎士死亡 一審判刑8年11月
連姓男子去年毒駕途經台南市後壁區時追撞前方機車，造成機車騎士李姓女子當場死亡，台南地方法院今天判刑8年11個月，全案可上訴。
台南地院國民法官專庭今天宣判，連男犯尿液所含毒品及其代謝物達行政院公告之品項及濃度以上而駕駛動力交通工具，因而致人於死罪，判處有期徒刑8年11個月。
地院指出，連男去年4月19日施用K他命、含依托咪酯電子煙後駕車上路，沿後壁區台1線由北往南行駛，駛至頂安里時追撞李女騎乘機車，造成李女因頭、腹、胸鈍傷，當場不治死亡。
連男去年3月間已2次毒駕被警查獲，其中1次發生事故，也曾多次施用K他命遭行政裁罰，更在此案犯後4度毒駕上路遭警逮獲。
不過，連男案發後主動撥打110求援，當場承認是肇事人，且坦承施用K他命，自願接受裁判，符合自首要件，卻未和死者家屬達成和解或賠償損害，也未獲得原諒，因此，地院判刑8年11個月。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。