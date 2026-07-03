苗栗後龍、通霄兩地遭棄置大量斃死雞並驗出H5N1 兩案偵結提起公訴

苗栗縣通霄、後龍兩地今年都發現遭不肖人士棄置大量斃死雞，檢方最近都已偵查終結，其中通霄烏眉里山區野溪遭棄置大量雞屍，涉案的兩名古姓男子依違反廢棄物清理法非法清除廢棄物罪嫌，對兩名被告提起公訴；另外在後龍鎮外埔漁港北側大排水溝遭棄置大量雞屍案件，查出雞屍來自台中且確診H5N1亞型高病原性禽流感，由雲姓、顏姓被告等人所棄置，全案函請台中地方法院併案審理。

苗栗縣動物保護防疫所今年1月26日接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，相關人員當日據報後立即採樣送驗，隨後委由化製廠將雞屍銷毀，針對周邊環境全面清消，另外並啟動周邊3公里內養禽場健康訪視。動防所1月28日接獲獸醫研究所通知，死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感。

苗栗地檢署指出，通霄鎮烏眉里山區的溪中遭棄置大量雞屍案，是今年4月2日民眾檢舉，苗栗地檢分案後由檢察官陳信甫指揮苗栗縣警局通霄分局會同苗栗縣環保局、苗栗縣動物保護防疫所立即勘查並清理現場，確認遭棄置約180隻雞屍，交叉比對相關證據，查出為古姓被告兩人所棄置，今年6月30日偵查終結，以違反廢棄物清理法第46條第4款非法清除廢棄物罪嫌，對古姓被告兩人提起公訴，本案因雞屍腐爛，無從採樣送驗，尚無證據認定為染疫雞隻。

此外，後龍鎮外埔漁港北側大排水溝遭棄置大量雞屍案，本案是民眾於1月26日在社群媒體反映，苗栗地檢署立即剪報分案，由檢察官陳信甫指揮竹南警分局偵辦，苗栗縣環保局、苗栗縣動防所於1月29日清理雞屍完畢。全案在1月30日即查出為雲姓、顏姓被告等人棄置，因案件涉跨轄權責，經台灣高檢署台中檢察分署2月間召開會議討論，苗栗地檢署將相關卷證資料提供台中地檢署偵辦並提起公訴，全案偵查終結後，函請台中地方法院併案審理。

苗栗縣通霄、後龍兩地今年都發現遭不肖人士棄置大量斃死雞，檢方最近都已偵查終結。圖／檢方提供

苗栗縣通霄、後龍兩地今年都發現遭不肖人士棄置大量斃死雞，檢方最近都已偵查終結。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣通霄、後龍兩地今年都發現遭不肖人士棄置大量斃死雞，檢方最近都已偵查終結。圖／檢方提供