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男子衝撞竹縣警車 遭判刑7月
吳姓男子因槍砲案件遭通緝，遇新竹縣警方盤查時衝撞警車逃逸，警方連開5槍制伏，並在車內查獲安非他命等毒品，新竹地方法院依妨害公務罪判處有期徒刑7月，毒品部分另行審理。
新竹地方法院6月30日判決書指出，吳姓男子因槍砲案件遭通緝，新竹縣警方日前巡邏時發現吳男駕車形跡可疑，上前盤查，吳男為逃避查緝，開車逃逸。
判決指出，警方追車至新豐鄉新興路時，吳男衝撞警員逃逸，員警開4槍制止；追至竹北市光明六路時，吳男又追撞警用機車，警員再朝右前車輪開1槍後將他逮捕，並在車內查獲安非他命、海洛因各1包。
法官認為，吳男未能體認公務員依法執行職務乃代表國家行使公權力，竟故意開車撞擊警用摩托車的強暴方式妨害公務，恣意挑戰公權力，視國家公權力為無物。
法官表示，吳男行為嚴重影響社會秩序及公權力執行，依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑7月。全案可上訴。毒品部分則另行審理。
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