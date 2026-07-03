男子衝撞竹縣警車 遭判刑7月

桃園劉姓女子怒控哥哥在雙親相繼過世後，盜領存款逾129萬元，還趁母親病重之際將房產過戶到自己名下，涉嫌侵占、偽造文書，卻因不服檢方不起訴處分而向法院聲請提起自訴；桃園地院審理認定，哥哥提款是為照顧住院的母親及處理後事，房產移轉也獲母同意，裁定駁回聲請，不得抗告。

2026-07-03 07:12