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強化社會勞動執行量能 法務部辦理觀護佐理員在職教育訓練

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

為提升各地檢署觀護佐理員專業職能及案件執行成效，強化弱勢個案人權保障，法務部保護司於今天及本月10日，接連辦理2個梯次的全國觀護佐理員在職教育訓練，透過課程講授與實務交流，強化第一線易服社會勞動執行的應變與實踐能力。

保護司長洪信旭除感謝全國觀護佐理員對司法保護的貢獻與辛勞，並指出社會勞動總案件量近年連續4年成長，至去年度全年受理件數已高達26802件，增幅趨近2倍；其中，洗錢防制法及詐欺案件占比更大幅提高，已超過總受理件數一半。為此，法務部也持續調升佐理員薪資待遇，積極辦理在職教育訓練，以因應社會勞動案件持續成長趨勢，強化第一線執行量能，提升案件執行品質及專業能力。

這次研習聚焦在社會勞動的執行策略與危機處理，並著重身心障礙個案的認識、輔導與溝通技巧，提高觀護佐理員對個案需求的辨識能力，合理調整處遇策略；並加強易服社會勞動相關法規介紹，深化同仁外勤督核效能與執法風險防範能力。

為提升各地檢署觀護佐理員專業職能及案件執行成效，強化弱勢個案人權保障，法務部保護司於今天及本月10日，接連辦理2個梯次的全國觀護佐理員在職教育訓練。圖／法務部提供
為提升各地檢署觀護佐理員專業職能及案件執行成效，強化弱勢個案人權保障，法務部保護司於今天及本月10日，接連辦理2個梯次的全國觀護佐理員在職教育訓練。圖／法務部提供

為提升各地檢署觀護佐理員專業職能及案件執行成效，強化弱勢個案人權保障，法務部保護司於今天及本月10日，接連辦理2個梯次的全國觀護佐理員在職教育訓練。圖／法務部提供
為提升各地檢署觀護佐理員專業職能及案件執行成效，強化弱勢個案人權保障，法務部保護司於今天及本月10日，接連辦理2個梯次的全國觀護佐理員在職教育訓練。圖／法務部提供

法務部 人權

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