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酒駕男拒檢一路亂竄最高罰16.5萬 落網辯不適仍送辦

中央社／ 高雄3日電

高雄王姓機車騎士遭攔查拒檢，加速逃逸一路違規，數度逆向行駛，經警檢測王男酒測超標；王男落網辯稱身體不適，戒護送醫無異狀仍送辦。警舉發違規，最高可罰16.5萬。

高雄市警察局前鎮分局深夜巡邏時，發現53歲王男騎乘機車形跡可疑，警方依法示意停車受檢，不料王男卻加速逃逸，過程中不僅全程未開啟頭燈、未依規定使用方向燈，更數度逆向行駛；警方見狀全程尾隨蒐證、掌握犯嫌動向，待時機成熟迅速展開攔截，最終於鳳山區永安街成功強勢攔停。

警方盤查時，立即聞到王男身上散發濃厚酒氣，依法實施酒精濃度測試，酒測值超過法定標準值，當場依現行犯逮捕。

不過，王男遭查獲後突然聲稱身體不適，警方立即通知119救護人員到場協助，並全程戒護送醫檢查，經醫師確認身體並無異狀，再依法帶返派出所接續偵辦。

另外，針對王男交通違規行為，警方今天表示，依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項舉發「無照駕駛」，最高可處新台幣3萬6000元罰鍰，並依法移置保管車輛及扣繳牌照；另依同條例第35條第1項第1款舉發「酒後駕車」，最高可處9萬元罰鍰。

另就「夜間未開啟頭燈、未依規定使用方向燈」，均依法舉發，最高可處3600元罰鍰；「不依規定駛入來車道（逆向行駛）」，最高可處1800元罰鍰；「拒檢逃逸」最高可處3萬元罰鍰，以上各項違規，合計最高可裁處16萬5000元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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