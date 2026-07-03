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不滿被老公罵「香爐」！台中人妻找乾哥以鐵鎚弒夫 判12年賠390萬
台中林姓女子和邱姓先生、大她18歲的田姓乾哥同住，林自稱被邱罵「北港香爐」，竟夥同田拿水管、鐵槌弒夫，法院刑事依傷害致死罪判林、田各12年、10年6月；邱的母親主張兒子遭殘忍虐待、受極端痛苦死亡，求償541萬元，民事庭審理後判林、田應給付邱母390萬元，可上訴。
檢警調查，林女（26歲）和邱姓先生、田姓乾哥（44歲）同住大雅區區，2024年1月11日3人口角，林、田分別持塑膠管、甩棍及鐵鎚痛毆邱，對方被打到頭、脖子及四肢傷痕累累昏迷，到醫院前就失去呼吸心跳，急救仍不治。
台中地院國民法庭審理時，林女辯稱因邱男質疑「妳是北港香爐任人插」、「狗男女」，還稱她和田有一腿，ㄧ氣之下才拿水管打邱。田男稱自己很傷心，非常想他的乾弟弟邱男，覺得對不起他，因工作壓力大才失控。
林女還提及年幼遭父母家暴過往，還說此生最大陰影是五歲時險被媽媽推下懸涯，她一直喊救命才被經過的里長救起，並自曝有拜關公、九尾狐；國民法庭審酌，林、田無視邱男瘦弱、左眼白內障失明、右眼視網膜剝離，仍毆打致死，各判12年、10年6月，上訴駁回確定。
邱男的母親再提民事訴訟，主張突遭喪子之痛，哀慟欲絕，兒子受殘忍虐待承受極端痛苦死亡，林女、田男殘忍對待邱，犯後否認犯罪，毫無悟之心，連同精神撫慰金、扶養費，醫藥及喪葬等，一共求償541萬8837元。
林女抗辯稱，邱男的母親在邱5歲時就離婚，認為邱母不能請求扶養費，田則說自己目前在監獄服刑，無法賠償。
民事庭查，邱母在兒子3歲時離婚，之後僅和兒子見過一面，想去找小孩但都聯絡不上，再有消息時就是兒子死亡，認為邱母精神撫慰金以50萬元適當，連同扶養、醫藥等費用，一共判林、田應給付邱母390萬2704元。
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