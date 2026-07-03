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美容工作室業者涉違法輸入中國醫材 嘉檢起訴

中央社／ 嘉義市3日電

吳姓女子在嘉義市開美容工作室，被控自中國輸入未經核准美容醫材，經民眾陳情，法務部調查局嘉義市調查站移送偵辦，嘉檢偵結，依違反醫療器材管理法起訴並聲請簡易判決。

根據台灣嘉義地方檢察署調查，吳姓女子民國113年6月到中國參加廣州美容儀器展，要訂購皮膚綜合管理的美容設備儀器，但這項設備屬於醫療器材，依規定進口前應向衛生福利部申請查驗登記，經核准才能輸入。

嘉檢表示，吳姓女子考量輸入檢驗費用過高，在中國買6台皮膚綜合管理美容儀器後，直接委託中國廠商於113年6月、8月及9月分批以報關進口到台灣，放在吳姓女子經營的美容工作室，提供不知情民眾消費使用。

嘉檢說，經民眾向嘉義市政府衛生局陳情，衛生局派員稽查美容工作室，查獲未經核准儀器，後續由嘉義市調查站移送偵辦。

嘉檢考量全案事證明確，且吳姓女子坦承犯行，向台灣嘉義地方法院聲請簡易判決，查獲儀器依規定由當地主管機關沒入銷燬處置。

衛生局

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