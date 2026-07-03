房仲毒駕撞死機車騎士 母泣「傷口走過兩次春夏秋冬」士林地院判8年半

新北市39歲李姓房仲2024年開車吸食含有依托咪酯的電子煙毒駕，在淡水區失控連撞3名機車騎士，造成年僅22歲的陳姓騎士傷重不治。審理期間家屬淚灑法庭，希望法官判處最重10年有期徒刑，士林地院國民法庭今認定李男犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判有期徒刑8年6月。

新北市淡水區中正東路一段81巷口，今晚4車事故，釀1人無生命跡象送醫命危，2人受傷沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

起訴指出，2024年5月10日晚上9點多，李男駕車前往淡水找朋友，行經路口時卻停滯不前，後方車輛紛紛超車，李男突然猛踩油門加速，先在車道撞上1輛正在降速的機車，再往前連續衝撞2輛停等紅燈的機車，隨後撞上燈桿柱子才停下。事故造成黃姓騎士胸部與手部多處骨折、林姓騎士右股骨骨折，陳姓騎士傷勢最重，因蛛網膜下出血、蝶骨及頸椎骨折，送醫不治。

警方在車內查獲含有K他命、美托咪酯及依托咪酯的電子煙彈，李男經採血、採尿送驗，結果呈現陽性反應。檢方偵結，依不能安全駕駛致死等罪起訴。

案經士林地院國民法庭審理，李男6月12日出庭時坦承犯行，但一度要求重新驗毒，並聲請拒絕國民法官參審，皆遭法院駁回。

士林地院本周密集審理，期間李男6月30日無故未到庭，法院直到近中午才聯繫上他，待他趕抵法院竟稱「跟父親吵架不想去開庭」，合議庭考量李男涉犯重罪，審理期間棄庭失聯，有逃亡之虞，當庭裁定羈押。

審理期間，死者家屬淚灑法庭，陳男母親對事發當天仍歷歷在目，稱兒子騎車是要去參加排球比賽，才叮嚀注意安全，沒想到從此天人永隔，「出門前還對他像小孩子一樣抱一下」，難過稱「如果早知道那是最後一次，一定不會放手」。

陳母說，直到接獲電話趕到醫院太平間，看到兒子一動也不動，納悶「我看著他，心裡一直想問，你是在睡覺嗎？」；接著啜泣稱，兒子不幸離世已784天，時間走過兩次春夏秋冬，但傷痛沒有因此變淡，「傷口每天都在」，當庭希望法官判處最重10年有期徒刑。

士林地院今天宣判，認定李男犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處有期徒刑8年6月；判決理由摘要部分後補。

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新北市淡水區中正東路一段81巷口，今晚4車事故，釀1人無生命跡象送醫命危，2人受傷沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝