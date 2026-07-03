快訊

畫面曝光！移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

世足賽／克羅埃西亞球迷怒丟垃圾、比中指！美媒解釋「致命越位」原因

手機搜答案等於人在發呆 日本實驗揭大腦陷阱防變笨

聽新聞
0:00 / 0:00

房仲毒駕撞死機車騎士 母泣「傷口走過兩次春夏秋冬」士林地院判8年半

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新北市39歲李姓房仲2024年開車吸食含有依托咪酯的電子煙毒駕，在淡水區失控連撞3名機車騎士，造成年僅22歲的陳姓騎士傷重不治。審理期間家屬淚灑法庭，希望法官判處最重10年有期徒刑，士林地院國民法庭今認定李男犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判有期徒刑8年6月。

新北市淡水區中正東路一段81巷口，今晚4車事故，釀1人無生命跡象送醫命危，2人受傷沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區中正東路一段81巷口，今晚4車事故，釀1人無生命跡象送醫命危，2人受傷沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

起訴指出，2024年5月10日晚上9點多，李男駕車前往淡水找朋友，行經路口時卻停滯不前，後方車輛紛紛超車，李男突然猛踩油門加速，先在車道撞上1輛正在降速的機車，再往前連續衝撞2輛停等紅燈的機車，隨後撞上燈桿柱子才停下。事故造成黃姓騎士胸部與手部多處骨折、林姓騎士右股骨骨折，陳姓騎士傷勢最重，因蛛網膜下出血、蝶骨及頸椎骨折，送醫不治。

警方在車內查獲含有K他命、美托咪酯及依托咪酯的電子煙彈，李男經採血、採尿送驗，結果呈現陽性反應。檢方偵結，依不能安全駕駛致死等罪起訴。

案經士林地院國民法庭審理，李男6月12日出庭時坦承犯行，但一度要求重新驗毒，並聲請拒絕國民法官參審，皆遭法院駁回。

士林地院本周密集審理，期間李男6月30日無故未到庭，法院直到近中午才聯繫上他，待他趕抵法院竟稱「跟父親吵架不想去開庭」，合議庭考量李男涉犯重罪，審理期間棄庭失聯，有逃亡之虞，當庭裁定羈押。

審理期間，死者家屬淚灑法庭，陳男母親對事發當天仍歷歷在目，稱兒子騎車是要去參加排球比賽，才叮嚀注意安全，沒想到從此天人永隔，「出門前還對他像小孩子一樣抱一下」，難過稱「如果早知道那是最後一次，一定不會放手」。

陳母說，直到接獲電話趕到醫院太平間，看到兒子一動也不動，納悶「我看著他，心裡一直想問，你是在睡覺嗎？」；接著啜泣稱，兒子不幸離世已784天，時間走過兩次春夏秋冬，但傷痛沒有因此變淡，「傷口每天都在」，當庭希望法官判處最重10年有期徒刑。

士林地院今天宣判，認定李男犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處有期徒刑8年6月；判決理由摘要部分後補。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市淡水區中正東路一段81巷口，今晚4車事故，釀1人無生命跡象送醫命危，2人受傷沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區中正東路一段81巷口，今晚4車事故，釀1人無生命跡象送醫命危，2人受傷沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

士林地院外觀照。圖／本報資料照片
士林地院外觀照。圖／本報資料照片

國民法官

延伸閱讀

竹南男子毒駕撞死罹癌二寶爸後肇事逃逸 苗檢聲押禁見獲准

疑毒駕逆向撞死騎士 男肇逃5小時躲衣櫃被逮

猛拉圍巾12秒…男友昏厥後仰摔死 台中酒店女經理判3年6月

北市教會男猥褻、性侵少女 「每周一次」犯行超噁...法官判2年給緩刑

相關新聞

媽才過世房產怎變哥的？桃園女為遺產開撕怒告兄長...卻踢鐵板

桃園劉姓女子怒控哥哥在雙親相繼過世後，盜領存款逾129萬元，還趁母親病重之際將房產過戶到自己名下，涉嫌侵占、偽造文書，卻因不服檢方不起訴處分而向法院聲請提起自訴；桃園地院審理認定，哥哥提款是為照顧住院的母親及處理後事，房產移轉也獲母同意，裁定駁回聲請，不得抗告。

房仲毒駕撞死機車騎士 母泣「傷口走過兩次春夏秋冬」士林地院判8年半

新北市39歲李姓房仲2024年開車吸食含有依托咪酯的電子煙毒駕，在淡水區失控連撞3名機車騎士，造成年僅22歲的陳姓騎士傷重不治。審理期間家屬淚灑法庭，希望法官判處最重10年有期徒刑，士林地院國民法庭今認定李男犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判有期徒刑8年6月。

男砸50萬投資捕撈櫻花蝦 出海9趟只賺2萬多「賠錢」告詐欺

張姓男子花50萬投資好友捕撈櫻花蝦卻未見回報，懷疑遭騙提告，法官審理後，發現漁船確實有出海，但漁獲只賺2萬元，扣除漁工和油錢幾乎沒賺錢，認為雙方是屬於民事糾紛，判決兩名友人無罪。

退休刑警近距離開槍殺人...他哽咽認罪賠800萬 判12年半、5年10月定讞

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典因土方利益糾紛，4年前近距離開槍殺死張姓男子，一審依殺人罪判處無期徒刑，二審改依殺人罪判刑12年6月、非法持有非制式手槍罪判5年10月，併科罰金4萬元。案件上訴，最高法院駁回上訴而定讞，未來將由檢方聲請定應執行刑。

在家飼養保育類豬鼻龜 飼主上網兜售遭判刑6個月

高雄市一名黃姓男子因將二級保育類野生動物「豬鼻龜」飼養於住處水族箱，後在LINE的水族買賣群組公開兜售，卻遭民眾檢舉，被認定觸犯野生動物保育法，法官依意圖販賣保育類野生動物罪，判他有期徒刑6月，並向公庫支付4萬元。

趁中午休息營區寢室內玩「妞妞」 陸軍8名二兵各處罰金1萬元

湯姓等8名二兵於去年9月23日在陸軍步兵第203旅官田營區受訓，趁中午休息空檔在寢室內以撲克牌玩「妞妞」，每次以1元或5元為賭注，正當玩得不可開交時，被巡查的士官長發現而送辦，湯等人說，賭金僅1元至5元而已，法官認湯等8人在營區賭博罪各處罰金1萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。