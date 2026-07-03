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女乞討受阻大鬧急診室、扯傷護理師 遭判刑6月

中央社／ 記者洪學廣高雄3日電

何姓女子到某醫院急診室向病患乞討，不滿遭蕭姓護理師制止，當場飆罵粗話並動手拉扯，致護理師受傷，台灣高雄地方法院依傷害罪判處有期徒刑6月，可易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決書，何姓女子民國114年6月在高雄某醫院急診室內，向臥床病患索討財物，遭護理師制止，心生不滿，以粗俗字眼辱罵護理師，更動手拉扯護理師，造成護理師上臂鈍傷合併紅腫、疼痛等，一旁裝載醫療備品的工作推車也被推擠散落。

台灣高雄地方檢察署偵結，依傷害、公然侮辱及違反醫療法等罪聲請簡易判決處刑。

高雄地院審理時，何姓女子承認拉扯護理師手臂，但辯稱「一下子就放開了」，認為對方傷勢及藥物散落與她無關。

公然侮辱罪部分，法官參酌憲法法庭113年度憲判字第3號判決意旨，認為何姓女子口出粗鄙字眼是衝突當下表達一時不滿情緒，歷時短暫，非反覆持續性恣意謾罵，尚未逾越一般人可合理忍受範圍，不構成公然侮辱。

不過，法官考量何姓女子犯後否認犯行及前科素行，認定何姓女子涉犯傷害罪，處有期徒刑6月，如果易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案仍可上訴。

護理師 高雄

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